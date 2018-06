Madonna má s adopcí problémy, otec chlapce se bouří

Otec chlapce Yohane Banda prý netušil, že dává svolení k tomu, aby si Madonna jeho syna navždy odvezla.



"Kdyby nám řekli, že si chce vzít dítě za vlastní, nesouhlasil bych, protože nevidím žádný důvod, proč bych se měl svého syna vzdávat," prohlásil třiceti dvouletý negramotný farmář.

Měl prý za to, že zpěvačka se postará o synovu výchovu a vzdělání a David se pak zase vrátí zpátky k rodině do Malawi.



Otcovství malého Davida se prý rozhodně nehodlá vzdát. Yohane Banda chce o svého syna bojovat a získat ho zpět.



Chlapec dostal dárky za statisíce

Do Londýna, kde Madonna s rodinou žije, dorazil africký chlapec v doprovodu ošetřovatelky minulý týden.



Davida Bandu, který žil v neuvěřitelně skromných podmínkách, čekal pokojíček s výjevy z africké džungle a postýlka s kašmírovým povlečením.



Nová maminka mu pořídila houpacího koníka v ceně sedm a půl tisíc euro a také mimo jiné dětskou verzi limuzíny BMW na elektromotor. Za dárky na uvítanou utratila v přepočtu zhruba šest set čtyřicet tisíc korun.

Za tuto částku si lze v Malawi koupit pětisethlavé stádo koz, které by zajistilo dlouhodobý blahobyt pro všechny obyvatele vesnice Lipunga, odkud malý David pochází.