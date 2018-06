Madonna předvedla nový úsměv, zuby má lemované zlatem

Každý touží po bílých zářivých zubech. Královna popu se chce ale za každou cenu vymykat a její zuby proto nebudou zářit bělobou, ale zlatem. Co na tom, že to vypadá, jako by měla zuby totálně zkažené.

Pětapadesátiletá hvězda si na ně dává zlatou mřížku. Madonna přijela do Říma otevřít další pobočku svého Hard Candy fitness, na její vypracovanou postavu ale nikdo nekoukal. Všichni jí viseli na rtech, aby viděli na její zuby.

Nezvyklý módní doplněk se začíná mezi hvězdami rozmáhat. Zlato na zubech už předvedli třeba Justin Bieber nebo Rihanna. Ta si dokonce nechala na zuby udělat zlatou zbraň. Oba se pochlubili jen fotkou na internetu, normálně to nenosí.

Zlatem na zubech se pochlubil i Justin Bieber. Rihanna si nechala na zuby udělat zlatou zbraň.

Lépe než žluté zlato v puse vypadají diamanty, jak už předvedl rapper Kanye West. Madonna ale dává přednost své mřížce, která z dálky vypadá jako kaz a z blízka jako rovnátka.