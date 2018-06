Madonna koupí dům v Londýně za šest milionů liber

Madonna, které je 42 let, se podle listu The Sun rozhodla, že dům koupí, poté, co si ho ve středu podruhé prohlédla. Nedávno prý zrušila dohodu o koupi jiného domu v Londýně, a to v módní čtvrti Notting Hill, za nějž měla dát sedm milionů liber.

Zpěvačka se těší, že bude moci v Británii pravidelně chodit sama na procházky, což by v Los Angeles nikdy nedělala, protože se tam necítila bezpečně. Jejím přáním je také, aby její syn Rocco a tříletá dcera Lourdes měli anglické školy.

Ritchieho si Madonna vezme příští pátek. Obřad se bude konat ve skotském Dornochu, v místní téměř 800 let staré katedrále, svatební hostina pak v sousedním romantickém zámku Skibo.