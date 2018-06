Madonna jede do světa

Kritika před tím Madonnu odepisovala s tím, že její tradiční publikum již zestárlo a není ochotno následovat star v jejích neustálých provokativních skandálech, a nové generace už nezajímá.

Právě album Music, i když odborníky přijaté spíše s rozpaky, mělo na taneční scéně znatelný úspěch. V České republice Madonna koncert neplánuje, ale její příznivci se mohou vypravit buď 5. června do německého Kolína nad Rýnem, nebo 19. července znovu do Německa - zatím však není jasné, zda tento koncert bude v Berlíně, nebo ve Frankfurtu nad Mohanem.



Každopádně však údajně půjde o zatím nejvíce extravagantní podívanou v kariéře zpěvačky. Samotné oznámení o konání turné v polovině týdne mělo mimořádnou publicitu především v zemích, které jsou na seznamu Madonniných cest, ale odborníci připomínají, že to ještě neznamená zaručený úspěch.



Může se totiž ukázat, že noví příznivci zpěvačky, která má za manžela významného britského filmového režiséra Guye Ritchieho, sice písničky od Madonny poslouchají, ale patří k té nemalé skupině příznivců taneční hudby, která nevidí nic zajímavého na velkých koncertech.