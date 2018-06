Madonna je nejpoctivější cvičenka

Ocenění v jednotlivých kategoriích za uplynulý rok sklízely převážně zpěvačky. Za nejlepší tělo byla mezi mladými umělci vyznamenána 22letá Ashanti a za nejlepší tělo v kategorii nad 40 let Sheryl Crowová.



Nejlepší nohy má podle magazínu 35letá Faith Hillová, nejlépe tančí 26letá Shakira a majitelkou nejhezčího zadku je 32letá Jennifer Lopezová.



Jako celebrita nejvíce vystavující na odiv své tělo byla vyhodnocena 22letá Christina Aguilerová a nejpřirozenější je podle magazínu 33letá raperka a herečka Queen Latifah (vlastním jménem Dana Elaine Owensová).



Madonna a Penn jsou opět spolu

Madonna se kromě cvičení dává opět dohromady se svým bývalým manželem Seanem Pennem - ovšem pouze na filmovém plátně. Oba by si měli společně zahrát ve snímku Madonna And Child o stárnoucí hvězdě showbyznysu, která se snaží navázat na svůj někdejší úspěch. Třebaže jejich poslední společný herecký počin Šanghajské překvapení z roku 1986 byl propadák, Sean je přesvědčen o tom, že jim to tentokrát vyjde.



Penn a o dva roky starší Madonna byli manželé v letech 1985 až 1989 a podle britského listu The Sun se dvaačtyřicetiletý Penn na příští spolupráci s bývalou ženou už moc těší. Jestliže všechno klapne, mělo by se začít natáčet počátkem příštího roku.



Sean Penn byl třikrát nominován na Oscara za hlavní role ve filmech Jmenuji se Sam, Sladký ničema a Mrtvý muž přichází. Po rozvodu s Madonnou se oženil s herečkou Robin Wrightovou-Pennovou, zatímco Madonna se provdala za režiséra Guye Ritchieho.



Madonna vždy pracovala především na své kariéře, které dávala přednost před rodinou. Kromě Seana Penna prošel jejím náručím newyorský malíř Jean-Michel Basquiat, rapper Vanilla Ice, herec Warren Beatty či bodyguard Jim Albright, Madonna dokonce koketovala i s Michaelem Jacksonem.



Proměna nastala po narození dcery Lourdes a syna Rocca. Až na přelomu třicítky a čtyřicítky Madonna dokázala přibrzdit své ego a uklidnila se. Populární americká zpěvačka tak poté, co vyzkoušela hudbu, film i provokativní literaturu, chce nyní oslovit i nejmladší čtenáře.



Pohádky od Madonny

Madonnina kniha pro děti vyjde 15. září ve 42 jazycích a prodávat se bude ve více než stu zemích světa. První z pěti zpěvačkou ohlášených knížek pro děti, která se jmenuje The English Roses (Anglická růže), vypráví o dobrodružstvích moudré lišky a malého prince na téma lásky a závisti.





Madonna není zcela začátečnickou spisovatelkou. Její první kniha s názvem Sex vyšla v roce 1992 a stala se okamžitě bestsellerem.

Každá z pěti knížek, určených dětem od šesti let, bude ilustrována některým ze světových umělců. Jméno ilustrátora Anglické růže má být utajeno až do doby, než se kniha objeví na pultech. Nezveřejněná je rovněž výše Madonnina honoráře.



"Jako ve všem, co Madonna dělá, opět překvapuje. Zná dobře literaturu a její dětské knihy, to je současná klasika, jsou v nich překrásné příběhy," řekl Nicholas Callaway, majitel nakladatelství Callaway Editions, které zpěvaččinu knihu vydává ve Velké Británii.



Distribuce knihy v USA se ujalo nakladatelství Penguin, o další anglickojazyčné trhy se bude starat nakladatelství Puffin. "Madonniny knihy jsou okouzlující, překrásně napsané, velkolepě ilustrované. Nejsou určené jen dětem, zaujmou celou rodinu svým barvitým výběrem hrdinů a lehkým humorem," uvedla ředitelka nakladatelství Puffin.