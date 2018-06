Madonna darovala půl milionu dolarů obětem zemětřesení v Itálii

"Jsem šťastná, že mohu nabídnout pomocnou ruku městu, odkud pocházejí mí předkové. Moje srdce soucítí s rodinami, které ztratily své milované nebo své domovy," řekla magazínu People Madonna, která postiženým věnovala v přepočtu asi deset milionů korun.

Prarodiče Madonny, jejíž vlastní jméno je Madonna Louise Veronica Ciccone, z otcovy strany údajně žili do roku 1919 v malém městečku Pacentro, které se nachází nedaleko města L’Aquilla v kraji Abruzzi. Kdyby se Madonně podařilo zaměřit pozornost světa na tragédii v Abruzzi, byla by to báječná věc," uvedl podle agentury ČTK starosta Fernando Caproso.

Silné zemětřesení si zatím vyžádalo 250 lidských životů, toto číslo však stále není konečné. Záchranáři i nadále pátrají po obětech, takže počet mrtvých může ještě stoupat. Mezi mrtvými jsou i dva čeští studenti střední průmyslové školy chemické, chlapec a dívka z Pardubic, kteří byli v Itálii na krátké stáži. Oba sedmnáctiletí středoškoláci zahynuli v troskách jednoho z domů. "Jde o chlapce a dívku z Pardubic ve věku kolem sedmnácti let. Byli v Itálii na krátkodobé studijní stáži. Nalezeni byli v troskách budovy, ve které se ubytovali. Náš konzul je nyní na místě neštěstí," informovala mluvčí Zuzana Opletalová. Neštěstí stále nebere konce, protože zemí stále otřásají nové otřesy. Pondělní zemětřesení pocítili nejen obyvatelé sto kilometrů vzdáleného Říma, jeho otřesy zaznamenaly i přístroje v Česku.