Madonna: Dcera se mnou nemluví a syn kouká holkám na zadky

Madonna je prý přísná máma. Dvanáctiletému synovi nechce dovolit ani mobil. U šestnáctileté dcery se však pomalu musí smiřovat s tím, že už není dítě.

"Od té doby, co jsem jí dala iPhone, přestala se mnou mluvit. Vidět mou dceru v šestnácti není zrovna příjemné. Je to pořád moje malá holčička a přitom už je to žena," řekla Madonna.

Stejně těžko si zvyká na dospívání syna, kterému už začínají růst vousy. "Kouká holkám na zadky. Příšerné," řekla Madonna.

Šestnáctiletá Lourdes Madonnu dcera Lourdes a syn Rocco doprovází na turné.

Kromě dvou puberťáků má Madonna ještě dvě adoptované děti Davida a Mercy.

Na turné ji doprovázejí všechny děti. Zatímco Lourdes se stará o kostýmy, Rocco dokonce vystupuje na pódiu coby tanečník.

V dokumentu Madonna také přiznala, že ve svých čtyřiapadesáti letech začala trochu hřešit v jídle. Svou přísnou makrobiotickou stravu porušuje občas porcí hranolků a před spaním si dává čokoládovou tyčinku.