Madonna chce vyšachovat Mooreovou

"Madonna by velice ráda převzala roli po Demi, protože by jí to prý udělalo lepší jméno mezi filmovými fanoušky. Jednání budou zřejmě velice ostrá, protože Madonnu přece jen není možné jen tak odmítnout a Demi bude chtít v andílcích určitě zůstat."



"Je to sice nepravděpodobné, ale možná se bude nakonec natáčet s oběma. Spíše se ale o roli poperou," usmívá se Drew, která koupila práva na Charlieho andílky od Aarona Spellinga rok před natočením prvního dílu.



"O natočení třetího dílu se začalo uvažovat prakticky souběžně s přípravami druhého. Neuvěřitelný divácký úspěch nyní naše předpoklady jen potvrdil, takže jen co opadne nadšení z dvojky a trošku si odpočineme, vrhneme se všichni na třetí díl, který bude určitě zase o něco lepší," dodává Barrymoreová, vedle níž v Charlieho andílcích září nejen Demi Mooreové, ale také Cameron Diazová a Lucy Liuová.



Drew Barrymoreová se narodila v roce 1975 v jedné z nejdůležitější anglo-amerických hereckých rodin a ve filmu debutovala už v pěti letech. V sedmi se objevila ve Spielbergově filmu E. T. – Mimozemšťan a stala se z ní jedna z nejslavnějších dětských hereček. Sláva vedla k drogám (ve třinácti), pózování v Playboyi (v šestnácti) a protialkoholní léčebně (v sedmnácti). Dnes má vedle padesáti filmů včetně filmu Woodyho Allena Všichni říkají: Miluji tě za sebou i založení velmi úspěšné produkční společnosti, která produkuje i Charlieho andílky.

Madonna s manželem a dětmi v Central parku. Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Bruce Willis se svou bývalou ženou Demi Mooreovou, jejím partnerem Ashtonem Kutcherem a dcerami - Rumer, Scout a Tallulah. Demi Mooreová s přítelem Ashtonem Kutcherem. Cameron Diazová a Demi Mooreová Demi Mooreová ve filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Demi Mooreová ve filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Charlieho andílci: Lucy Liu, Cameron Diazová a Drew Barrymoreová. Madonna Zpěvačka Madonna a raperka Missy Elliot jsou tváří amerického výrobce oblečení GAP.