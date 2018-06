Madonna chce studovat v Oxfordu

Módní řada English Roses Collection je inspirována Madonninou první knížkou pro děti Anglické růže a je určena především mladým.

Sama šestačtyřicetiletá zpěvačka lituje, že své vlastní modely nemůže nosit, protože už je na ně příliš stará. "Přála bych si, aby mi zase bylo osm let a aby mi padlo oblečení English Roses. Pokusila jsem se nacpat do jednoho z triček své dcery a vypadala jsem směšně. To není fér," postěžovala si Madonna.

Když už jí tedy nepadne dětské oblečení, chce se zpěvačka alespoň vrátit do let studentských. Podle listu The Sun se nechala zapsat na Oxfordskou univerzitu, kde hodlá dálkově vystudovat anglickou literaturu a doplnit si tak vzdělání, které

kdysi musela obětovat kariéře v pop-music.

Madonna vždy litovala, že nedokončila školu, a chce dohnat, co se dá. Podle dobře informovaného zdroje je velmi inteligentní a sečtělá a o anglickou literaturu se vždy velmi zajímala. Byla prý nadšena, že ji na univerzitu vzali, a chce této příležitosti maximálně využít.