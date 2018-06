Madonna chce adoptovat další dítě

"Spousta lidí, hlavně naši přátelé z Malawi, mi říká, že by David měl mít malawskou sestru nebo bratra. Beru to v úvahu, ale do další adopce bych šla jen v případě, kdybych měla podporu lidí a vlády v Malawi," řekla padesátiletá zpěvačka.

Madonna přiznává, že celý proces adopce je velmi náročný od té doby, co se v Malawi změnily zákony ohledně adopce. Stalo se tak poté, co veřejnost začala zkoumat její boj za svěření malého Davida do péče, který proběhl v roce 2006. "Adopce Davida byla v podstatě začátkem pro vznik nějakých práv ohledně adopčního procesu v Malawi. Jsem takovým vzorem pro další adopce," uvedla Madonna v rozhovoru pro malawské noviny.

Navzdory napětí, které panuje mezi popovou královnou a jejím bývalým manželem Guyem Ritchiem, který žije v londýně, zatímco zpěvačka se vrátila do New Yorku, se Madonna snaží, aby spolu dobře vycházeli - už kvůli dětem. "Věřím v rodinu, takže mezi námi musí panovat přátelství. Oba dva souhlasíme s tím, že by naše děti měly cítit silné spojení s oběma rodiči. Je naší povinností dát jim takové základy," tvrdí Madonna.

Minulý rok zpěvačka plánovala adoptovat tříletou malawskou dívku jménem Mercy James, ale musela adopci, o které vyjednávala dva roky, zrušit kvůli svému rozvodovému řízení.