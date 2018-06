Madonna čeká třetí dítě

Blízcí přátelé Madonny tvrdí, že budoucí maminka celá září a už se nemůže dalšího potomka dočkat.

Madonnina mluvčí Liz Rosenbergová tyto zprávy ale rázně odmítá: "O žádném těhotenství nic nevím. Je to výmysl bulvárního tisku."



Rosenbergová ale i v minulosti Madonnino těhotenství do poslední chvíle tajila. "Ano, to je pravda, ale Madonna byla tenkrát uprostřed natáčení filmu Evita a chtěla mít klid na práci. Navíc do toho nikomu nic není," řekla mluvčí slavné zpěvačky.

I v současné době má Madonna spoustu práce. Připravuje se na premiéru divadelní hry v Londýně, ve které bude hrát jednu z hlavních rolí. Liz Rosenbergová si ale trvá na svém. "V minulosti jsem o Madonnině těhotenství lhala, ale tentokrát mluvím pravdu. Madonna opravdu těhotná není."

Madonna nyní žije v Londýně se svým manželem, britským filmovým režisérem Guyem Ritchiem, se kterým má syna Rocca. Otcem její dcery Lourdes je zpěvaččin bývalý trenér aerobiku Carlos Leon.