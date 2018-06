Madonna bude vybírat americký talent

11:55 , aktualizováno 11:55

Madonna bude hledat talenty v porotě americké televizní soutěže The Road to Stardom (Cesta ke hvězdám). Obdoba české SuperStar a amerického Pop Idolu se objeví ve Spojených státech na počátku příštího roku. Pak pravděpodobně přesídlí také k fanouškům do Británie.