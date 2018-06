Madonnin exmanžel se chystá bojovat o syna. S exkluzivním právníkem

Patnáctiletý Rocco by totiž rád žil v Londýně, kde bydlí jeho otec. Líbí se mu tam víc, než v New Yorku, kde teď žije jeho matka. To se ale vůbec nelíbí právě Madonně a chce dostat Rocca zpět na svou stranu.



Zatím ale všechny její kroky vedly k opačnému efektu. Rocco si totiž dokonce tento týden nejprve zablokoval matku na sociální síti Instagram a později si kvůli ní raději i účet úplně zrušil.

Už během Vánoc chtěla Madonna syna v new Yorku. On ale s matkou svátky trávit nechtěl, takže si k ruce povolala právníky a vyrukovala na syna se soudním příkazem. Ten ale přesto za matkou jet nechtěl.

Proto se zpěvačka rozhodla, že se bude s exmanželem soudit o to, komu syn připadne do péče. Do té doby klidný Ritchie si tak na pomoc povolal toho nejlepšího londýnského právníka.

Ten má dokázat, že Rocco má u něj a jeho současné manželky Jacqui Aisnleyové milující a stabilní prostředí pro svůj postpubertální vývoj. Madonnu trochu oslabuje fakt, že Rocco poslední rok zveřejňoval na internetu šťastné fotky s otcem a Jacqui, nikoli s ní. A že raději pobývá v Londýně se svými třemi nevlastními sourozenci Rafaelem, Rivkou a Levim, než v New Yorku se sourozenci Lourdes, Davidem a Mercy James.

Madonna je podle Rocca příliš striktní, ale přitom mu nevěnuje žádnou skutečnou pozornost a netráví s ním kvalitní čas. Místo toho ho zaměstnala na svém turné Rebel Heart. Z něho právě před měsícem utekl za otcem a zůstal u něj i přes Vánoce.

Madonna předvedla v listopadu v Praze obrovskou show:

