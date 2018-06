Madonna adoptovala chlapečka z Malawi

O úmyslu Madonny, adoptovat zdejšího sirotka se spekulovalo již minulý týden. Tisková mluvčí zpěvačky Liz Rosenbergerová však veškeré zvěsti popírala. "Madonna je zcela zapojena do budování nového sirotčince a pomoci dětem, kteří přišli o rodiče díky epidemii AIDS," prohlašovala.

Jak informuje agentura Reuters, Madonna i přes různé fámy přece jen dítě v Africe adoptovala. Z výpravy po černém kontinentu tak přiveze zpěvačka svým dětem šestiletému Roccovi a desetileté Lourdes dárek v podobě nového bratříčka Davida.



Otec malého chlapce Yohane Bandu s adopcí souhlasil. Prohlásil, že bude velmi rád, když jeho syn uteče životu v chudobě, který by ho jistě v Malawi čekal a to i díky tomu, že přišel o matku ihned po svém narození.

"Jsem velmi šťastný, vidíte, že má vesnice je chudá. Já vím, že David se bude mít v Americe dobře," říká dvaatřicetiletý Bandu, který se živí pěstováním brambor a cibule a ve své vesnici Lipunga žije v malé slaměné chýši z bláta.

"Řekli nám, že se David bude pravidelně do Malawi vracet, aby poznal své kořeny," uvedl Bandu, který žije ve velmi chudobných poměrech, tak jako většina obyvatel této jihovýchodní africké země.



Madonna chce o zdejších problémech natáčet dokument, kterého by se měl ujmout její manžel, britský filmový režisér Guy Ritchie. Současně v těchto dnech jde to tisku zpěvaččina další dětská kniha, jejíž výtěžek z prodeje bude kompletně věnovaný právě na projekty v Malawi.