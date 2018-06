Babička Madonniny dcery přiznala: Vnučku jsem neviděla několik let

Chekechiwaová se svěřila médiím, že je vážně nemocná a zřejmě brzy zemře. Proto by ráda vnučku ještě viděla. Ačkoli Madonna do Malawi i s dcerou několikrát dorazila, babičku nikdy nenavštívily. Moc by si přála, aby svou vnučku mohla vidět alespoň na malou chvíli.



„Madonna se mnou nekomunikuje a já vůbec nechápu proč. Přivezla Mercy do Malawi, ale nenavštívily mě. Nechápu, proč se se mnou nesetkala. Bolí mě z toho srdce,“ postěžovala si Chekechiwaová v rozhovoru pro deník The Mirror.

„Mercy nikdy nebyla upírána či skrývána její minulost a kořeny. Navštěvuje Malawi každý rok a učí se o svých kořenech. Navštěvuje také místní přátele a rodinu,“ uvedla Madonnina mluvčí, které se nelíbí, že se celá kauza mediálně propírá, protože prý hanlivé články dívce ubližují.

Její biologická matka už nežije, zemřela jen pár dní poté, co se Mercy narodila.

Madonna v minulosti ve stejné zemi adoptovala i syna Davida (10). Nyní má tedy dva adoptované potomky a dva vlastní - Lourdes (19) a Rocka (15).

Madonna loni vystoupila v Praze: