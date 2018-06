Nejsem tak přísná matka, jak bych měla být, říká Madonna

Zpěvačka byla v mládí také rebelkou, ale když se jedná o její děti, podobné chování jí vadí. Zpěvačka přiznala chybu, kterou udělala při výchově svých potomků.

"Upřímně, nemyslím si, že jsem tak přísná, jak bych měla být. Myslím, že bych měla být tvrdší. Je to těžké. Každý den vyjednáváme. Ale kouření se mi nelíbí, u nikoho," řekla Madonna v show televize NBC Rock Center.

Patnáctiletou Lourdes s kamarády vyfotili paparazzi s cigaretou v puse. Zákonný věk pro kouření v New Yorku je přitom 18 let.

Moderátor Harry Smith zpěvačce připomenul, že ona sama také kouří ve svém novém videu Girl Gone Wild.

"Já nekouřím. To je jen doplněk, Harry. To je rozdíl. A Lourdes kouřila cigaretu ještě předtím, než jsem udělala to video," řekla zpěvačka.

Madonna má ještě tři další děti. S režisérem Guyem Ritchiem má syna Rocca a další dvě, Mercy a David, jsou adoptivní. Pro ně je prý obyčejnou matkou, která když přijde domů, tak se ptá, jestli si už udělali úkoly, co jedli a proč si oblékli to, co mají na sobě.

"Být svobodnou matkou čtyř dětí a hodně pracovat, navíc s mým životem v jakémsi, metaforicky řečeno, akváriu, to je docela náročné. Ale zatím jsem přežila s neporušeným duševním zdravím a vtipem," přiznala Madonna.