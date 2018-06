Madonna a Ritchie si o Vánocích zašli do hospůdky

15:35 , aktualizováno 15:35

Americká zpěvačka Madonna, která se minulý týden v době svatby s britským režisérem Guy Ritchiem důkladně ukryla před novináři, se opět ukázala na veřejnosti, a to překvapivě v jednom anglickém hostinci. Madonna byla o Vánocích spatřena se svým mužem v hostinci The Bridge ve vesnici Wilsford-cum-Lake v jihozápadní Anglii. Podívejte se do fotogalerie na snímky z odletu novomanželů na líbánky ke zpěvákovi Stingovi a jeho ženě.