Madonna a Guy Ritchie se rozvedli

Celá procedura prý trvala jen několik minut a navíc bez účasti slavného páru. Zpěvačka je ve Filadelfii v rámci svého celosvětového turné a filmový režisér zase v Liverpoolu natáčí Sherlocka Holmese.

Soud rozhodl o rozvodu jen předběžně. Po šesti týdnech a jednom dni od pátečního verdiktu by pak měl být pár rozveden definitivně.

Britský tisk uvedl, že padesátiletá Madonna a o deset let mladší Ritchie se rozvádějí v rámci zrychlené procedury. Znamená to, že se podle všeho dohodli na rozdělení majetku i na péči o své dvě děti.

"Bylo to nadlouho a šlo to mimo mě, ale nikdy to nebylo o penězích," řekl k dohodě Guy.



Guy Ritchie dostane hospodu Punchbowl v londýnském Mayfairu

Guy si z manželství "odnese" slušně prosperující hospodu Punchbowl v londýnském Mayfairu a rovněž jeho milovaný dům Wiltshire. Dostane rovněž v hotovosti 25 milionů liber, což odpovídá polovině hodnoty sídla Marylebone Townhouse, v němž pár bydlel.



Madonnu u rozvodu zastupuje právnička Fiona Shackletonová

Madonna si na rozvod najala právničku Fionu Shackletonovou, která si vydobyla skvělou pověst dvěma rozvody - následníka britského trůnu prince Charlese s princeznou Dianou a později Paula McCartneyho s exmodelkou Heather Millsovou. Advokátce se přezdívá Ocelová magnolie, což je poklona jejímu neústupnému a obratnému vyjednávání.



Madonna s Guyem Ritchiem a dětmi Roccem a Lourdes

Filmový režisér měl nárok na více peněz, ale odmítl je. I přesto královnu popu pořádně vytáčí zprávy, že si neřekl ani o penny. "Madonna zuří, protože si lidé myslí, že ji nepožádal ani o haléř, a on přitom odchází s miliony," řekl zdroj z Madonnina okolí.

Ohledně dětí se dvojice dohodla tak, že synové - vlastní osmiletý Rocco a adoptovaný tříletý David Banda - budou trávit čas rovnoměrně s oběma rodiči a pendlovat tak mezi USA a Velkou Británií. Dvanáctiletá Lourdes, kterou má Madonna z předchozího vztahu, zůstane natrvalo s matkou.