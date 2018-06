Mádl si odskočil na maturitní ples

A i když student Mádl díky svým hereckým aktivitám ve školních lavicích často chybí, tuhle událost svého života si nenechal ujít.

„Nejsem dojatý. To budu, až škola definitivně skončí a já si uvědomím, že už se se spolužáky neuvidíme. Určitě si i pobrečím,“ svěřil se Mádl po slavnostním stužkování, k němuž před profesory přistoupil ve dvojici s přítelkyní Ivetou. Oba chodí do stejné třídy, a než se z nich před dvěma lety stali milenci, šest let spolu kamarádili.

Mádlovým spolužákem a nejlepším kamarádem je také Adam Vojtěch, který se od svých osmi let věnuje muzice a štěstí zkoušel i v soutěži Česko hledá SuperStar. Ten zvolil pro slavnostní večer bílý oblek, kdežto Mádl se oblékl do černého. „Jsme jako black and white. On byl Adam vždycky hezoun, já jsem zase za drsoně,“ smál se Mádl.

Celý večer byl mimochodem tak zaneprázdněn zařizováním a organizováním programu plesu a povídáním se známými, že málem propásl tanec s rodiči. „Normálně mě tam nechal stát, stihli jsme asi jen tři takty,“ zlobila se naoko Alena Mádlová. Jiří jí však tanec později ještě několikrát vynahradil. A co nestihl on, stihl jeho starší bratr Jan, který na stejné škole maturoval před třemi lety. Zdá se, že ve šlépějích obou bratrů půjde i ten nejmladší - osmiletý Pavel. „Honza byl dobrý na matiku, já zase na psaní a Pavlíkovi jde obojí. Ten z nás bude nejchytřejší,“ míní Mádl.

Po maturitě, která ho čeká v květnu, se rozhodně nechystá studovat herectví. „Bavily by mě jazyky, psychologie nebo média - komunikace.“