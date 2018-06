Mádl hraje hajzlíka. Konečně!

"Je to směsice všeho: umění, adrenalinu, určité svobody i nesvobody zároveň... Ani nevím, proč jsem si ten sprej koupil, možná vyrazím," přemítá Mádl. Donedávna mu byl svět writerů hodně vzdálený. Během natáčení v něm ale trávil spoustu času, a tak už mu zase tak cizí není. Profesionální writer Pavel Nosek, který byl i spoluscenáristou filmu, dokonce pochválil jeho návrhy. "Ty mi šly, jakmile ale došlo na spreje, už to bylo horší. Není to tak jednoduché, jak to vypadá."

Při natáčení na něj naštěstí nebyly kladeny tak vysoké nároky jako třeba na jeho kolegu a kamaráda Tomáše Vorla mladšího, který hraje zkušeného writera. "Já se mezi tuhle partu ve filmu teprve dostávám, takže jsem to měl ulehčené."

Jsem hajzl, spratek a grázl

Ulehčený rozhodně neměl casting. Účastnilo se ho na padesát kluků z ulice, mezi nimiž byli i opravdoví writeři, studenti konzervatoře i synové slavných herců, například syn Milana Šteindlera Oliver. Nikdo z nich ovšem nevyhověl požadavkům režiséra Vorla. "Jediný kluk, který dokázal zahrát zmetka, byl Jirka Mádl. Ostatní se nedokázali rozčílit. Já po nich chtěl, aby na mě zařvali, ať jdu do prdele, nebo řekli takovou základní větu, jako je třeba fotr je ču... Nikdo jiný v sobě neměl tu správnou energii," vypráví režisér.

Roli nezbedného syna filmových rodičů Ivany Chýlkové a Jana Krause uvítala maminka Jirky Mádla. "Když jsem jí řekl, že budu hrát spratka, hajzla, grázla, reagovala: To je konečně role pro tebe! Trochu překvapená bude ale asi babička. Kouká na ty seriály a má pocit, že když herec umře, je fakt mrtvej. Doufám, že si to nějak přebere, pro jistotu jí to ale předem nějak vysvětlím."

A co řekne těm, kteří ho neberou, protože je "ten komerční herec"? "Ať mě každý bere, jak chce. Jsem hrdý na to, že jsem byl dva roky komerčním ksichtem a klidně jím rád zůstanu. Chtěl bych dělat dobré filmy, něco, co mě baví a baví i lidi. A je mi úplně jedno, jestli mě někdo bere jako underground, nebo komerčáka," uzavírá Mádl.