Mádl čekal na lásku šest let

Vytvořili nerozlučnou dvojici nejen ve filmu, kde dobývají srdce půvabných dívek (Barbora Seidlová, Lucie Vondráčková a Martina Klírová), ale i mimo něj.

"Často si voláme, a když někam jedeme, bydlíme spolu," říká Mádl. Je z Českých Budějovic, kde studuje třetím rokem Biskupské gymnázium a tam si také našel přítelkyni Ivetu, se kterou přišel na pražskou premiéru filmu.

"Balil jsem ji už od primy, trvalo mi to šest let," přiznal na párty v Mánesu. Říká, že nejlépe se mu u holek osvědčilo takzvané ukecávání a ony prý na něm nejvíc oceňují nakažlivý smích. Co se snowboardu týče, na tom se prý předvádět nemůže. Navzdory tréninku ho neovládá. "Celé natáčení jsem se třásl strachy, že to pokazím," přiznal.

Lépe mu to jde na ledě. Léta hrál hokej. Pak si však zlomil loket a rekonvalescence využil k tomu, aby okusil herectví. Zapsal se do dramatického kroužku a poté vyhrál konkurz. Dnes už má za sebou další dvě role v televizi. V inscenaci Všichni musí zemřít se opět sešel s Vojtěchem Kotkem.