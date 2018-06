Albrightová zahrála Krausovi na bicí a rázně mu řekla: Obama vyhraje

"Obama vyhraje. A hlavně doufám, že vyhraje. Protože je to opravdu dobrý prezident, který pracuje a zkouší opravdu být partner. Já Romneyho nepodporuji. Myslím, že on tomu nerozumí. A je důležité, aby teď v 21. století se Amerika dívala na ty problémy, co se dějí teď, a ne na ty, co se děly ve 20. století," řekla Albrightová.

Zavzpomínala i na prezidenta Clintona. "On je velmi chytrý člověk. On se hádal s námi všemi, s ministry. Ale stejně bylo báječné pro něj pracovat, protože respektoval, když měl někdo jiné názory," řekla.

Madeleine Albrightová se nechala přemluvit, aby v Show Jana Krause zahrála na bicí.

Tehdy se poprvé jako devětapadesátiletá ministryně zahraničí dozvěděla o svém židovském původu.

"Když už jsem byla v Bílém domě, dostala jsem dopis od někoho původem z Čech, že prý znali mou rodinu a že to byli báječní Židé. O židovských kořenech jsem do té doby netušila. Jeden novinář se pak pustil do dějin naší rodiny a přinesl mi kartičky, s nimiž šlo více než 20 mých příbuzných do koncentračního tábora," prozradila česká rodačka, která v Praze pokřtila knihu Pražská zima.

Kromě ní si Jan Kraus pozval kandidáta na prezidentskou funkci Karla Randáka a vítěze prvního speciálního mistrovství o Chilližrouta Jana "Konráda" Bruncka.