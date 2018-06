Maddox Jolie-Pitt získal svou první filmovou roli

Maddox by měl hrát hlavní roli ve filmu Battling Boy. Produkce se ujme společnost Plan B, kterou vlastní Maddoxův otec Brad Pitt.

"Scénář filmu se zakládá na kresleném seriálu o mladém synovi jednoho boha, který opustí svůj dům na hoře. Vydá se do světa bojovat s monstry. Maddox žije komiksy, naprosto je zbožňuje, takže Brad a Angelina si myslí, že pro hlavní roli bude naprosto ideální," tvrdí zdroj listu Daily Star.

Angelina Jolie již dříve mluvila o schopnostech nejstaršího z jejích šesti potomků. O hereckém nadání se ale nezmínila.

"Maddox je opravdový intelektuál, za což si geneticky nemohu připisovat žádnou zásluhu. Má pocit, že by se rád stal třeba spisovatelem, cestoval a učil se o různých místech a věcech," řekla herečka.

Angelina Jolie se synem Maddoxem a dcerou Vivienne

Její děti ale filmovou branži obdivují a to i ji samotnou prý pohání k lepším výkonům. "Zvláštní na dětech je to, že teď mám dvakrát větší motivaci dělat různé kaskadérské kousky, protože vím, že se jim to bude líbit. Snažím se moc neničit, ale zároveň mám větší chuť pouštět se do všemožných zajímavých podniků, protože chci, aby na mne děti byly pyšné."