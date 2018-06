Maďarský kněz šíří slovo boží na skateboardu

Zoltán Lendvai žije v malé pohraniční obci Rédics u hranic se Slovinskem. Do jeho kostela chodilo málo dospívajících dětí a kěnz hledal způsob, jak je oslovit.

Vzal si příklad z italského kněze a pedagoga svatého Jan Bosca z 19. století, který zasvětil svůj život zlepšování osudu mladých lidí z chudých poměrů a jako výchovné metody používal i hry. "Mnohokrát jsem cítil, že je to cesta, kterou mohu přiblížit mnoho lidí k bohu," řekl Lendvai.

Jezdit na skateboardu se naučil již ve 14 letech ve škole. Ale teprve mnohem později, když už byl knězem, si uvědomil, jaký dopad může mít určitá dovednost na mladé lidí. Jako příklad uvedl tři chlapce ve věku 16 až 18 let, kteří předtím nikdy nechodili do kostela, ale když jim ukázal několik triků na skateboardu, stali se z nich pravidelní návštěvníci svatostánku.

Lendvai není jediným duchovní, který se snaží ukázat, že církev není tak zkostnatělá, jak se vypadá. Loni o vánočních svátcích pozval anglický farář Stuart Cradduck své farníky na bruslení. Ledovou plochu nechal vytvořit přímo v kostele a sám na bruslích kázal.

"Byl to úžasný úspěch. Normálně by náš kostel byl tyto čtyři dny zavřený. Ale díky ledové ploše prošly našimi dveřmi spousty lidí. Chci, aby všichni věděli, že kostel není jen nudná záležitost. Chceme všem ukázat, že je to hlavně místo, kde se oslavuje život," řekl deníku The Sun farář Cradduck.