Maďaři budou mít své Las Vegas

V komplexu by pracovalo zhruba 2500 lidí. Předseda regionální komory cestovního ruchu v západním Maďarsku László Majthényi vyslovil názor, že bude-li záměr doveden do konce, stane se z toho světová atrakce podobná Euro Disneylandu u Paříže.Jak napsal maďarský list Magyar Nemze, podle odhadu odborníků dosahuje investice až 180 miliard forintů (asi 25 miliard korun). Mátyás Schmatovics, starosta obce Bezenye, přiznává, že s investory o této záležitosti již opravdu jednal a kvůli jejich záměrům byl pozměněn i plán rozvoje obce. Podle jeho vyjádření však ještě není o ničem definitivně rozhodnuto. Starosta sousedního Hegyeshalomu Zoltán Vincze jeho slova potvrdil.Poznamenal, že plán rozvoje Hegyeshalomu zatím ještě změněn nebyl, protože úřady neobdržely potřebnou oficiální žádost investorů. Právní zástupce průmyslového parku Ágoston Lascsik však řekl, že nyní již probíhá proces vyřizování nejrůznějších povolení. Záměry investorů jsou podle něj vážné a samotná výstavba zábavního komplexu by měla být zahájena v příštím roce.Hlavní investor Joseph Jackson již navštívil maďarské ministerstvo financí, aby si spolu vyjasnili otázky týkající se oficiálního povolení výstavby a provozování kasina. Rakousko-maďarská investiční společnost již vydala na přípravu zahájení výstavby přibližně sto milionů forintů (asi 14 milionů Kč). Vliv plánovaného komplexu na rozvoj regionu a cestovního ruchu v Maďarsku lze zatím jen těžko odhadnout, ale podle znalců by byl mimořádně velký.