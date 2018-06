VIDEO: Nadávky u soudu. Macura a Rychtář na sebe křičeli

18:17 , aktualizováno 18:17

Manžel Ivety Bartošové Josef Rychtář a její obdivovatel Zdeněk Macura se do sebe pustili na chodbě soudu. Rychtář vypovídal kvůli napadení exmanželky a také porušování domovní svobody Macury. Rychtář totiž vtrhl do jeho domu, když Macura loni odvezl zpěvačku do Itálie.