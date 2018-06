Macphersonová bude první dámou USA

Takových by ve své filmové kariéře už napočítala rozhodně více než deset - například ve filmech Syrény či Batman a Robin. V novém dramatu z prostředí vysoké politiky ztvární roli nedoceněné první dámy Spojených států, která přistihne svého manžela s jeho sekretářkou ve velmi choulostivé intimní chvilce.



V souvislosti se spekulacemi z poslední doby, podle nichž by měla již pomalu odejít ze světa modelingu, Elle prohlásila, že se v tomto typu showbyznysu cítí často opravdu jako babička před důchodem. "Zřejmě je nejvyšší čas pomalu začít přemýšlet nad budoucností bez světa módních ramp a přehlídek.



Ráda bych určitě zůstala na očích, protože to člověku hodně schází, když o to přijde. Ovšem fakt, že občas něco natočím, ještě zdaleka neznamená, že mám chuť zůstat u filmu napořád. Nicméně práce v televizi by zase špatná být nemusela," řekla Elle.



Mimo drbů ohledně modelčina odchodu z profese se šíří také zprávy o údajném podplácení filmových producentů ze strany jejího manažera. "Nevěřím, že by vybrali právě ji. Nemá absolutně žádné předpoklady zahrát tuhle roli dobře. Každopádně se nechám ráda překvapit. Nerada bych, aby se jednou přišl na to, že vše bylo zmanipulované, jak se nám snažil nedávno sdělit anonym," oznámila hlavní vedoucí castingu pro film First Victim.



Odkud se zmíněný anonym vzal, se asi zjistit nepodaří. Je ale jasné, že projevy konkurence mezi modelkami často mívají podobu dokonce závažných trestných činů.