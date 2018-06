Byl jsem zamilovaný do své sestry, říká Macolm-Jamal Warner

„Na začátku seriálu jsem byl opravdu zamilovaný do Lisy. Ale samozřejmě jsem neměl šanci. Bylo mi 14 let a jí bylo 17, jak bych se do ní nemohl zamilovat?“ řekl Malcolm-Jamal Warner.

Herec se do seriálu málem nedostal. Tvůrci hledali patnáctiletého kluka vysokého kolem 188 centimetrů. On měřil jen 167 centimetrů a bylo mu pouze 13 let, ale na konkurzu s ním byli spokojeni.

„Díky roli a mládí před kamerou jsem se o sobě hodně naučil. Ovlivnilo to mé dospívání, můj pohled na život, všechno. Nyní po čtyřicítce můžu konečně seriál sledovat a vychutnat si ho jako divák,“ řekl Warner německému portálu Bunte.de.

Přestože seriál v roce 1992 skončil, herec nesmutnil. Všichni prý zažili během natáčení spoustu legrace a každý právě začínal novou etapu života. Tempestt Bledsoe (41), která hrála Vanessu, právě vystudovala univerzitu v New Yorku, Keshia Knight Pulliamová (35) alias seriálová Rudy chtěla normálně chodit do školy.

Phylicia Rashadová (66), která hrála jejich matku Claire, se chtěla věnovat právě narozené dceři a Bill Cosby (77) alias Cliff Huxtable začínal nový projekt. Všichni jsou však stále v kontaktu (jak herci vypadají po letech se podívejte zde).