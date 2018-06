Randím s hokejistou Červenkou, přiznala miss Machová

Veronika Machová se narodila ve znamení Lva a po studiu módního návrhářství v Plzni pokračuje na Karlově Univerzitě v oboru Učitelství uměleckých předmětů. Mluví plynule anglicky a rusky.



O MÉ RODINĚ A ZÁZEMÍ

Narodila jsem se v Praze, i když moje maminka pochází z Ruska. Bydlela jsem v Rokycanech, poslední rok jsem žila střídavě v Praze a Rokycanech, a i když mi pronájem v bytě od sponzorů soutěže brzy skončí, v Praze zůstanu.

MISS POD LUPOU: Veronika Machová

MOJE VZTAHY A HOKEJOVÁ LÁSKA

S dnes už bývalým partnerem Martinem jsme spolu byli ještě téměř rok po soutěži a nemyslím si, že náš rozchod ovlivnila právě soutěž Česká Miss. Martin je pro mě osobnost, které si moc vážím, ale ve vztahu jsme si už prostě nerozuměli. Vztah neskončil ani kvůli nové lásce, přišlo to postupně a s Romanem (viz fotogalerie) jsem se seznámila teprve nedávno.

JAK JSEM SI ŽILA PŘED SOUTĚŽÍ MISS

Chodila jsem každý den do školy, navštěvovali jsme se s kamarády, často jsem si přivydělávala různými brigádami, takže se dá říci, že jsem měla méně volného času. Bydlela jsem jen s maminkou, ale svého tátu často navštěvuji. Se světem modelingu jsem měla spíše amatérské zkušenosti než profesionální, ale právě díky amatérským přehlídkám jsem už věděla, jak se postavit, držet tělo a chodit po mole.

CO SE OD ÚSPĚCHU V SOUTĚŽI KRÁSY ZMĚNILO

Je to už rok a je to neuvěřitelné, jak málo času má každá miss na to, aby využila popularity a co nejlépe s ní naložila. Já si myslím, že jsem to zvládla a teď už fandím konkurentkám (smích). Letos jich bude soutěžit čtrnáct a myslím si, že je to opravdu silný ročník, velmi vyrovnaný. Můj život se změnil určitě v tom, že můžu dělat práci, která mě baví. Já jsem se ale určitě nezměnila, jsem pořád stejná.

JAK POMÁHÁM CHARITĚ

Jezdím navštěvovat domov "Zvíkovecká kytička", žijí tam ženy s mentálním postižením. Mám s nimi skvělý vztah, ony si mě pamatují a pokaždé, když je navštívím, mám hned lepší náladu. Hřeje mě na srdíčku, že mohu někomu udělat radost, třeba jen svou návštěvou. Naposledy jsem tam byla právě na Vánoce a rozdala jim dárečky. Holky na oplátku zazpívaly koledy a zahrály na flétnu. Bylo to skvělé.

JAK SI ŽIJI DNES

Každý můj den vypadá úplně jinak. Někdy vstávám brzy ráno, jedu pracovat a odpoledne si dám nějaký relax, fitness nebo bazén. Jiné dny si zase ráda pospím, nebo jedu navštívit rodinu. V poslední době trávím všechny volné večery telefonováním na Skypu s přítelem. O víkendech si často zajdu s kamarádkami na večeři, abychom probraly důležité věci.

JAK SE UDRŽUJI VE FORMĚ

Před soutěží jsem se na váhu vůbec nedívala, a i když si na ni nestoupám ani teď, hlídám se denně. Třeba když si dám jeden den cheesecake, druhý den to kompenzuji dietním salátem. Ráda si zacvičím, v létě si nejraději vyjedu na kolečkových bruslích.