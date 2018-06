Machálková zpívala čertovi, Geislerová utěšovala syna

Artur Šípek si na adventním brunchi v Hergertově cihelně vyhlídl umělou motorku ve tvaru psa a ta ho natolik zabavila, že se jeho máma mohla přidat ke svým kolegům a zdobit perníčky. Mimochodem to dělala stejně jako všichni přítomní poprvé v životě. Klid měla do chvíle, než Artur s motorkou vrazil do Mikuláše.

Jaké bylo jeho překvapení, když zvedl hlavu a uviděl vedle něj i obávaného čerta. Se slzami v očích se přihnal ke své mámě, a když se trochu vzpamatoval z prvotního šoku, spustil za její vydatné podpory Ježíšku, panáčku. Vysloužil si čokoládový dortík.



Krejčíř zdobil stromek

Aňa Geislerová musela hodně dlouho utěšovat svého syna Bruna, který viděl čerta poprvé v životě. Ještě že malá Stella tyhle věci zatím moc nevnímá a spokojeně si lebedila v kočárku. Tomáš Krejčíř má děti odrostlejší, takže je utěšovat nemusel. Se všemi třemi a také s manželkou ozdobil nanečisto vánoční stromek.

Věrohodným čertem a Mikulášem byli mimochodem šéfkuchař z Kampa parku a šéfkuchař z Hergertovy cihelny. Rozhodli se totiž, že budou podporovat české tradice a pomáhat dětem z dětských domovů, pro které byla první adventní neděle určena především.

Navíc dvěma dětem z dětského domova v Dolních Počernicích, které se chtějí vyučit kuchařskému umění, zařídí praxi v jejich vyhlášených podnicích. Pomůže jim tak usnadnit vstup do normálního života, který je pro děti z dětských domovů velkým problémem.