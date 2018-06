Machálková z Thajska: Měli jsme kliku

Po několika pokusech o spojení se zpěvačka včera ve třináct hodin našeho času ohlásila: „Jsme v pořádku. Teď je tady sedm hodin a jsme právě na večeři v úžasné rybí restauraci. Těšíme se velké pohodě, krásnému počasí, pochutnáváme si na krabech a zelenině,“ popisuje Machálková dovolenou v Thajsku.

Nechce ani domyslet, jak mohli dopadnout, kdyby jeli na původně plánovaný ostrov Pchúket. „Měli jsme obrovskou kliku. Chvíli jsme se totiž rozmýšleli, jestli nepojedeme tam. Bořek tam měl zaprvé možnost soukromého resortu, navíc jsme se tam mohli vidět s našimi přáteli Čechošvýcary, kteří tam odjeli na dovolenou. Ještě že jsme nakonec volili jinak. Přes tenhle úzký ostrov se podle našich zpráv přehnala vlna tsunami a úplně ho smetla. Ani nevíme, jak dopadli naši známí a jestli měli vůbec možnost se zachránit. Ztratili jsme s nimi veškeré spojení,“ říká.

Na Srí Lance je i Dan Bárta

O katastrofě se díky thajské televizi, CNN a zprávám od známých v Bangkoku dozvěděla téměř okamžitě. Hned také zkoušela volat zpěváku Danu Bártovi a hudebnímu skladateli Karlu Svobodovi, o kterých věděla, že tráví dovolenou v postižených oblastech. „Dan Bárta jel už před Vánocemi do Indie s tím, že se po týdnu přesune na čtrnáct dní na Srí Lanku. Modlím se, aby bylo všechno v pořádku. Pokud víme, Srí Lanka je na tom nejhůř. Na Maledivách snad nejsou žádní mrtví, jen zranění a velké škody. Nevíte o nich něco? Že je Karel v pořádku a Dan snad taky? No to ráda slyším. Bořek mě uklidňoval, že když někdo není na mobilu, ještě to nemusí nic znamenat,“ reagovala s úlevou na čerstvé informace.

Panice a strachu nepropadá. Uvědomuje si sice, že není od ostrova Pchúket zase tak daleko - dělí je vzdušnou čarou sto kilometrů, ale zemětřesení se k nim prý nedostalo ani sebemenším náznakem. „Necítili jsme vůbec nic, ani záchvěv. Tady je to opravdu v pohodě a nemáme se určitě čeho bát. Existují přece jisté předpovědi, jestli se to může opakovat! Ale nikdo o téhle možnosti nic neříkal. I tam to přišlo po čtyřiceti letech. Buď v životě něco vyjde, nebo ne. Může se stát, že člověk půjde po ulici a spadne mu cihla na hlavu. Takhle se to musí brát. Ale pochopitelně si s pokorou uvědomuju to velké štěstí, že mi bylo dopřáno žít,“ dodává Machálková.