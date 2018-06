Machálková si odbyla lesbickou scénu, tréma se nekonala

Na intimní situace na pódiu s Hůlkou je zpěvačka zvyklá už z muzikálu Dracula, postelová scéna s dívkou však byla pro zpěvačku nová. "Do značné části to byla improvizace a zvládala jsem to vší silou, jak se říká," smála se Machálková. "Přiznám se, že se už dávno na jevišti nestydím. Dost jsme se tu o tom bavili s dospělými lidmi. Máme dost zažito, máme zkušenosti a na jevišti jsme už taky ledacos zažili. Takže to beru jako přirozenou věc," tvrdí. Synovi ale přesto zakázala představení vidět.

Vybrat si, která ze situací se jí hrála lépe, však Machálková nedokázala. Svoji nerozhodnost svádí na znamení, ve kterém se narodila. "Všechny scénky, výstupy a nálady mám ráda, každý má jinou atmosféru a nemám to vyhodnocené. Já jsem Blíženec, což vysvětluje hodně. Měla jsem takový ten pocit, jako když se ponoříte pod hladinu, kolem vás plave spousta věcí, každá je úplně jiná a všechny jsou krásné. Takový je i můj život, protože já nezavrhuju nic a není pro mě něco lepší a něco horší. Záleží na vyznění," vysvětlovala.

Ačkoliv vztah Hůlky a Machálkové v muzikálu Dracula je plný romantiky a vášně, tentokrát si zahráli drsnou a nelítostnou dvojici, která nezná slitování.

"S Danem jsme se smáli, že si manželé Draculovi odskočili užít si v úplně jiných vodách a že je to senzační. Pro každého interpreta je pochopitelně změna příjemná," přiznala zpěvačka, která je i přes náročnost zkoušek s představením spokojená. "To, co vás baví, přijmete se samozřejmostí a s radostí. Dost mě to časově vyčerpalo, ale koneckonců se to jinak nedá a já toho rozhodně ani teď nelituju," prozradila. "Pracovat s mladými lidmi je vždycky skvělé, protože jsou pořád plní nadšení, vášně a elánu, a to je senzační," uzavírá Leona Machálková.