Machálková se naučila vařit od chlapa

"Já vařím opravdu denně a vařím ráda," říká Leona Machálková.

"Leccos jsem se naučila od Bořka, který je také vynikajícím kuchařem. Jsem ráda, když se všichni sejdeme u večeře. To je u nás taková tradice, klasika. Když má člověk dítě, tak by už kvůli němu měl vařit a stolovat s ním. Rozhodla jsem se, že o přípravu večeří se postarám co nejčastěji sama. A zatím se mi to daří."

Chvíle v kuchyni jí vysloveně těší. Už proto, že ani za vysokoškolských studií v Olomouci, kdy zároveň už zpívala, ani později, kdy v Praze dostala angažmá v divadle Semafor, moc příležitostí k vaření neměla. Nyní si to tedy konečně osmatřicetiletá zpěvačka vynahrazuje. Navíc nejen ráda vaří, ale také ráda jí.

Naštěstí i při tomto koníčku zůstává stále štíhlá. Tvrdí, že to není kvůli dietám, ale že má ke štíhlé linii dispozice po tatínkovi.

"Mému tatínkovi nikdo nehádá, kolik už je mu let. Vypadá skvěle, je pořád štíhlý. A já mám to štěstí, že jsem po něm. Mohu sníst cokoliv a v jakémkoliv množství."

Jednu úpravu jídelníčku Leona přece jen udělala. Vypustila z něj knedlíky a tučná jídla.

"I když jednou za čas si tu kachnu a koláče také dám," usmívá se Leona. "Jím ale hlavně ryby, drůbeží maso, ovoce a zeleninu. Sladkosti mít ani nemusím."

Leona s Bořkem Šípkem ráda jezdí do Thajska, země, kde jsou právě zmíněné dobroty základem jídelníčku. Tam také porodila svého syna. Chystá se tam i letos, i když nevylučuje změny: "Pokud nám bude štěstí přát, tak se tam v zimě zase podíváme."