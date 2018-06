Machálková o rozchodu mlčí, Mayerová dělá po rozvodu čistku

"Vždycky je možnost říct ‚no comment‘, připravená na vyprávění o svém osudu opravdu nejsem. Nedělá to ani Bořek, nikdy jsme se k soukromým věcem nevyjadřovali," prohlašovala zpěvačka. - čtěte Leona Machálková a Bořek Šípek se rozešli

Na Housku přijela se svým synem Arturem a partou kamarádek rovnou z chalupy, kde tráví momentálně horké letní dny a která je od hradu vzdálena asi půl hodinu cesty.

Leona Machálková se synem Arturem

Moderátorka Markéta Mayerová už má bolestný rozchod s letitým kolegou Slávkem Bourou "odžitý", a tak je v tomto ohledu sdílnější. Nevydařené manželství, z něhož má dceru Agátu, teď uzavírá definitivně tím, že přestavuje dům.

"Dělám takovou čistku," říká s trpkým úsměvem Mayerová. "Dcera Agáta se stěhuje do mého pokoje, který je pro mne zbytečně velký a moc jsem ho nevyužila, já se přesunuju i s pracovnou do přízemí. Sáhla jsem radikálně také na kuchyň, nechala jsem ji vybourat a rozkouskovat na několik částí. Musím přiznat, že jsem to obrečela, před lety jsem ji totiž celou sama navrhovala."

Navrhování a zařizování interiérů ovšem moderátorku, která si našla zálibu také v malování, nesmírně těší. Svými nápady už obohatila nejednu domácnost svých kamarádů a přátel a přemýšlí o tom, že by se jednou této činnosti věnovala profesionálně. "Bylo by fajn, kdyby mi za to někdo platil, opravdu mě to moc baví. Navíc při tom skvěle relaxuju."

Mayerová s Bourou i nadále tvoří moderátorský pár. Sešli se také v první srpnový den na hradě Houska, kde společně moderovali již jedenáctý ročník tradiční a oblíbené akce. Produkčně ji připravil zpěvák Martin France se svou maminkou a návštěvníky nezklamal. Mezi hvězdami se objevili Yvetta Simonová, Bohouš Josef, Josef Laufer, All X, Lunetic, Leona Černá, Zbyněk Drda, nebo již zmíněná Leona Machálková, která byla zlatým hřebem večera.

Nechyběla ani Eva Pilarová, která kromě zpěvu představila vernisáž netradičních fotek všech účinkujících. Zatímco fotografie si jejich nositelé odvezli na památku domů, ona si odvážela stejně jako Josef Laufer dort k blížícím se narozeninám. Dort Nadi Urbánkové ovšem zůstal nedotčený, zpěvačka, která nedávno prodělala operaci prsu, se z akce z pochopitelných důvodů omluvila.

Martina Pártlová, Josef Laufer, Yvetta Simonová, Bohouš Josef, Martina Balogová a Šimi

"Bolí ji při zpívání hrudník, samozřejmě jsme to pochopili, i když jsme se těžko smiřovali s tím, že náš téměř pravidelný host bude letos chybět," říká France. "Jinak jsem ale s akcí velmi spokojený, vydařila se. Přálo nám počasí, a tak ji mohl slavnostně ukončit v plné parádě také velkolepý ohňostroj. Hradu, kterému tímto způsobem přispíváme na jeho obnovu, vynesla Noc s hvězdami i tentokrát pěknou částku, téměř sto třicet tisíc korun," uzavírá zpěvák.