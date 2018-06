Machálková je stále sama, šanci mají atraktivní muži

Machálková bude novou posilou muzikálu, který se vrací po úspěšném uvedení v jihokorejském Soulu do Prahy a 8. března se dočká obnovené premiéry v Divadle Kalich. Zahraje si hlavní ženskou roli Glorie, pro niž autoři Vašo Patejdl, Ivan Hejna, Eduard Krečmar a Martin Hrdinka dokonce dopsali novou písničku Láska má žije dál, která zazní v závěru představení. Leona ji už při prvním setkání s kolegy z muzikálu vysekla tak, že všem vyrazila dech.

A proč roli v Jacku Rozparovači přijala? "Mám ráda krváky," přiznala. "Těším se také na kolektiv, v němž jsou tak atraktivní muži jako Roman Vojtek, Zdeněk Podhůrský nebo Filip Blažek." Josef Laufer, který hraje policejního ředitele, z tohoto výčtu vypadl, ale hned s nadsázkou zdůvodnil proč. Sám si prý totiž myslí, že byl do této role obsazen, protože jako jediný pamatuje Jacka Rozparovače osobně.

Na účinkování v muzikálu se po nějaké době velmi těší Hana Zagorová, která s nadšením přijala roli prostitutky a také Sabina Laurinová, která muzikál spojený se začátkem svého druhého těhotenství. "Filip Blažek coby Jack Rozparovač se mnou coby svou první obětí vraždy tancoval a házel po jevišti tak, že jsem měla o své dítě vážné obavy," přiznává dnes už s úsměvem herečka. "Musím Filipovi ale poděkovat, že se dceři naštěstí nic nestalo a nemá následky," dodává.

Novými tvářemi muzikálu budou kromě Machálkové v roli komisaře Andersona Jan Kříž a Zbyněk Fric, Glorii si zahraje také Jana Fabiánová. Jack Rozparovač bude vzhledem k vytíženosti zájezdů do zahraničí uveden na programu Divadla Kalich pouze na omezený počet představení. Bezprostředně po odehrání březnového setu se herci i dekorace přesouvají do Bratislavy. Slovenská premiéra Jacka čeká 16. března na bratislavské Nové scéně, od 18. do 20. března bude muzikál uváděn v košickém divadle Cassia Dance.

V Soulu měl Jack Rozparovač premiéru 13. listopadu 2009 v prestižním divadle Universal Arts Center s kapacitou 1240 míst. Po prvním týdnu prodeje vstupenek se okamžitě zařadil mezi deset nejprodávanějších titulů na tamní muzikálové scéně a to je v Soulu každý den na programu sto šest muzikálů. Každá repríza končila nadšeným potleskem vestoje.