Machálková dojala Šípka k slzám

"Musím přiznat, že jsem sama brečela jako želva. Měl totiž slzy v očích a já se nemůžu dívat na nikoho, natož na svého partnera, jak je dojatý," říká zpěvačka, která teď prožívá období zkoušení.

Momentálně korepetuje nový muzikál Jekyl and Hyde, který bude mít premiéru na jaře příštího roku, s kapelou, se kterou běžně vystupuje, buduje celovečerní program, s Jaroslavem Svěceným piluje koncertní program Step by step, chystá vánoční koncerty a s Vašo Patejdlem novinkovou desku.

Do konce roku ji také čeká natáčení několika televizních programů. "Můj čas se teď točí kolem pracovních schůzek, zkoušek a samozřejmě kolem Artíka. Jsou mu už dva roky a já si uvědomuju, jak čas hrozně letí. To, co dělám, má ale smysl a mám z toho radost."

V Krakově potkala Drupiho

Do polského města Krakova se o víkendu sjely známé tváře českého showbyznysu. Konal se tu již osmý ročník mezinárodní barmanské soutěže v přípravě nealkoholických nápojů Mattoni Grand Drink. Zlatým hřebem slavnostního večera s vyhlašováním výsledků byl legendární italský zpěvák Drupi, který měl zpívat s Leonou Machálkovou. Nakonec z toho nebylo nic.

O Drupim není sice už tolik slyšet, ale zpívání ve svých sedmapadesáti letech rozhodně nepověsil na hřebík. V listopadu mu dokonce vyjde nové cédéčko. "Nevolají mi momentálně žádné agentury a nevyzývají mne ke spolupráci, ale zpívám pořád. A co dělám pro svůj specifický hlas? Kouřím čtyřicet cigaret denně a piju mattonku," zažertoval Drupi, jenž se vlastním jménem jmenuje Gianpiero Anelli.

Duet s idolem se nekonal

Při svém vystoupení sice sršel energií, ale přiznal, že ho čím dál víc zmáhá únava. I proto strávil většinu času v hotelovém pokoji nového pětihvězdičkového hotelu Sheraton a také z časových důvodů nestihl nazkoušet původně plánovaný duet Setkání, který nazpíval s Hanou Zagorovou a který si tady měl oprášit s Leonou Machálkovou.

Ta se text pečlivě naučila a na zpívání se svým idolem z mládí se moc těšila. Nakonec si s ním jenom potřásla rukou a vyfotila na památku. "Nemá mě co mrzet, ale mohlo to být fajn. Jeho písničky se mi vždycky líbily a jeho mužný chraplák mě hodně oslovoval. On a jemu podobné typy mužů, ještě třeba Rod Stewart, mě vždycky braly," přiznala se Leona, která znala Drupiho dosud jen z televize.

I kvůli němu si svého času nahrávala televizní přenos z hudebního festivalu San Remo. "Za socialismu nebylo podobných pořadů moc, bylo to v tomto směru docela krušné. San Remo byl jeden z mála kvalitních hudebních programů, který v televizi svého času běžel pravidelně jednou za měsíc. Naši navíc nebyli diskofilové a neměli potřebu pořizovat si gramofon a pouštět si desky. Koupili si ho, až když mi bylo osmnáct, a to ještě jenom kvůli mně."

Drupi přiletěl do Polska už v pátek, Machálková dorazila autem v doprovodu svého manažera až v sobotu. Dotáčela totiž ve slovenské televizi Markíza pořad Srdeční záležitosti o soukromí celebrit. Vedle tří civilních párů v něm vystupuje jedna populární dvojice, jež má pro svého partnera nachystat překvapení.