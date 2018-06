Machálková: Bořka ke striptýzu vyhecovali

Stalo se to na večírku společenského časopisu, kde zpěvačka zpívala. Její partner, architekt Bořek Šípek, byl společensky unavený, svlečený do půl těla a ve špinavých kalhotách. S Magdalenou Dietlovou za zády ho takhle zvěčnil fotograf. - více zde

"Hrozně jsem se té fotce smála, samozřejmě vím, jak to bylo. Bořek od devíti ráno připravoval výstavu v jedné holešovické tovární hale. On je sice umělec, ale taky dělník, na všechno dohlíží. I domů chodí šíleně špinavý, protože prostě přijde ze stavby. Celý den nejedl a pak stačilo trochu vína a bylo to. No a co? Já mám pro to pochopení a neřeším to. Jsou to nedůležité věci v životě.

A že se svlékl? K tomu ho vyhecoval náš kamarád, režisér Jarda Brabec na základě filmu, který natočil s Bořkovým sklem. Ten byl lehce erotický a tak mu řekli, ať se svlíkne do půl pasu. On to samozřejmě udělal, jde vždycky do toho, takového ho znám. Nešlo vůbec o nic, hlavně je to jeho věc," vypráví Machálková.

Údajné krizi jejich vztahu se jen usmívá. "Je to absolutní nesmysl," říká. "Bořek teď hlídá Artura, všechno je v pořádku," nechala se slyšet na velké módní show Dieselu, kde byl představen dámský i pánský parfém této značky. Přibrala odbornici na módu, kamarádku Kláru Klempířovou a obdivovala netradiční molo barrandovského ateliéru, které bylo z obou stran poseto rozličnými delikatesami nachystanými pro následný raut.