Macháčková: Miss mi přinesla Agátu

Za klad soutěže Macháčková považuje zajímavou práci a hlavně nové přátelství. „Mám novou nejlepší kamarádku. Agátu Hanychovou. To je to nejlepší, co mi miss přinesla,“ říká.

Petra také porušila jedno „pravidlo“ o vítězkách miss. Má totiž stále stejného přítele jako před soutěží. „Miluji ho, jsem šťastná a chci s ním zůstat. Je ale pravda, že od mého úspěchu víc žárlí,“ podotýká.

Přestože Petra Macháčková dostala za vítězství byt na pražském Barrandově, využívá ho jen výjimečně. Bydlí dál doma v Hudlicích u Berouna. „Mám tam rodinu a líbí se mi, že máme rodinný dům. Stěhovat se prostě nebudu, jsem vesnická holka. Navíc mám moc ráda okolní krajinu. V Praze přespávám, jen když mám něco dlouho do noci,“ vysvětluje.

Druhým rokem studuje tvůrčí psaní a mediální komunikaci na Škvoreckého akademii v Praze. „Zvládám to docela dobře, chodím na denní studium. Problémy mám zatím jen s angličtinou,“ tvrdí dívka, která zatím neví, co bude po ukončení studia dělat. „Ještě jsem to nepromyslela. Ani za sebou nemám praxi, ta mě čeká až ve třetím ročníku,“ doplňuje.



Za největší zážitek letošního roku považuje účast v soutěži Miss International, kterou letos organizovalo Japonsko. „Trochu mě to ale zklamalo. Jediné, co jsem za tu dobu viděla, byl hotel. Těšila jsem se na zemi, kterou asi už jen tak neuvidím, a přišla jsem o všechno,“ říká. Nelíbila se jí ani organizace soutěže. „Ta naše byla připravená mnohem lépe, všechno tam klapalo. V Japonsku se všechno zkoušelo na poslední chvíli a bylo to zmatené.“