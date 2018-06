Macháčková: Gottova jsem dlouho, Gottová ještě ne

Tiše a pokorně stála po jeho boku i na tiskové konferenci, kterou novomanželé uspořádali dva dny po příletu z Las Vegas. - více zde

"Mlčím ráda," špitla jen, když ji průvodce tiskovou konferencí vyzýval k reakci. Tahle jednatřicetiletá žena, která dostala nepolapitelného božského Káju před oltář, ovšem zajímá veřejnost hodně.

Čekala Karlovu nabídku k sňatku? Mohla ho odmítnout? Ustupuje mu někdy v něčem? A je už paní Gottová? Na to i přes svou pověstnou roli "té v pozadí" iDNES.cz odpověděla. Karel Gott jí ovšem hodně pomáhal a doplňoval.

Jste už paní Gottová?

Gottova už jsem hodně dlouho, Gottová se cítím být ode dne svatby, ale jestli chcete vědět, co mám v občance, tak stále Macháčková. A ještě asi pár týdnů budu, než se vyřídí veškeré formality. - více zde

Tušila jste, že Karel pomýšlí na svatbu?

Zásnubní prsten jsem od Karla dostala k Vánocům, a jelikož jsem slyšela, že muž by si ženu měl vzít do roka od zásnub, tak jsem tak nějak počítala s tím, že si mě časem vezme. Že to bude do čtrnácti dnů, už 7. ledna, to jsem nečekala.

Karel: Pravda je, že prsten, který jsem Ivance daroval jako jeden z vánočních dárků, už jí signalizoval, že to myslím vážně a že to nebude dlouho trvat. Ale šlo to rychle. V Las Vegas na mě padl ten sentiment, vzpomínka na to město před čtyřiceti lety, kde jsem měl možnost půl roku vystupovat. Když jsme viděli tu slavnou kapli, kde se ženily mnohé legendy, řekl jsem: Pojď, tady to uděláme. Souhlasila.

Jaká byla vaše první reakce na Karlovu otázku: vezmeš si mě?

Zprvu jsem se docela usmívala, protože znám Karlův humor a nevěděla jsem, co za tím bude. Pak jsem ale zvážněla, říkala jsem si, že to možná myslí vážně.

Karel: Řekla: ano, vezmu si tě, chci nosit tvé jméno.

Byl výběr svatebních šatů opravdu tak jednoduchý a rychlý?

Bylo nám doporučeno místo, kde je největší výběr šatů v celé Americe, mají tam opravdu stovky šatů. Musím říct, že jsme ani dlouho vybírat nemuseli, ty šaty jsme objevili, já si je vyzkoušela, a když mě v nich Karel viděl, řekl: V těch tě chci mít. Byly honosnější, než jsem si představovala, ale nebyly bílé, byly krémové. Musela jsem se přizpůsobit Karlově krémové vestě a kravatě, protože nechtěl slevit. Když jsme ty šaty koupili, tak jsme se posléze dozvěděli, že je navrhoval slavný americký návrhář Oleg Cassini, který byl dvorním návrhářem Jacqueline Kennedyové-Onasisové. To mě velmi potěšilo.

Jak svatbu prožívala malá Charlottka?

Charlottka byla úžasná, překvapila nás, jak to zvládla skvěle. Měla připravený košíček s lístky růží, pak je rozsévala před námi, pak ho celý vyklopila a košíček tam házela do vzduchu. Ale byla celou dobu usměvavá. Osahávala mi vlasy, šaty, korunku a říkala: Jůůů! Sama měla také šaty ze stejného obchodu jako my a také krémové, abychom ladili ke Karlově kravatě.

Karel: Chtěl jsem, abychom měli šaty ve stejném tónu a stylu. I malá měla krásné svatební šatičky se vším všudy a byla si vědoma toho, že něco je tady slavnostního. Také se tak tvářila.

V čem jste jiná, výjimečná? Čím jste podle vás Karla Gotta zaujala natolik, že si vás odvedl k oltáři?

To by mě také zajímalo, v čem jsem jiná (směje se a obrací se na Karla).

Karel: Ivanka není první žena v mém životě, to mi jistě věříte. Nebyl jsem panic, měl jsem možnost rozeznávat a poznávat. Mám samozřejmě nádherné vzpomínky, protože jinak to neumím, než být zamilován. Získal jsem takovou zkušenost, že si myslím, že aby bylo partnerství dokonalé, není to jenom o lásce, o sexu, o tom, že máme neustále na sebe chuť celý život. Je potřeba si rozumět ve všem možném, doplňovat se, mít stejné zájmy, strávit dlouho v rozhovoru a doplňovat se. Já jsem romantik a jsem velmi nepraktický člověk a Ivanka mi velmi pomáhá. Za sedm let jsme se mohli poznat opravdu tak, že nebylo pochybností.

Na pohlaví miminka, které očekáváte, se uzavírají sázky, tušíte už, co to bude?

Netušíme, vůbec to nevíme a je nám to úplně, ale úplně jedno. Přejeme si jen zdravé děťátko, protože to je dneska vzácnost.

Karel: Tentokrát k tomu musím říct, že dřív bych byl docela rád, kdyby to byl kluk. Přece jenom tátovi jde o to, aby syn převzal jeho jméno a dotknul se tak věčnosti. Ale od té doby, co žiju se Charlottkou a s Ivankou dohromady, tak opravdu musím říct, že s tou dcerkou mám hodně radosti. Sám jsem překvapený, jak si s ní hraju a dokážu ji zabavovat a ona mě, že je mi to opravdu jedno.