Macháček ze své Berty dětskou hvězdu mít nechce

Vzhledem k tomu, že se celý snímek točí okolo třicátníků s rodinami, bylo nutné najít kromě kvalitních rodičů i odpovídající představitele jejich ratolestí. A protože pořekadlo "Jablko nepadá daleko od stromu" platí, Jiří Macháček si zahrál otce své vlastní dcerce Bertě, které bylo v době natáčení čtyři a půl roku. Maminku Bertě suplovala Tatiana Vilhelmová.

Na rozdíl od režiséra Jana Hřebejka, který byl jejich věrohodným výkonem nadšený (aby ne), Macháček už tolik nejásal. Bertě se hraní zalíbilo a tatínek má nyní strach, aby se nechtěla stát dětskou hvězdou. "Takové dítě pak začne být ve svých šesti letech závislé na hraní a obtěžuje rodiče tím, že chce další natáčení," vysvětlil své obavy Macháček.

Aby v této šlamastyce nebyl herec sám, objevilo se na plátně i Hřebejkovo tehdy dvouměsíční miminko Jonáš. "On nehraje, on účinkuje!" ohradil se režisér a dodal: "V břevnovském klášteře se točila velká část Medvídka. Tamní prostředí máme rádi. Když jednou přišla manželka Lenka s Jonášem do kláštera, malý začal plakat. A tak ho v sakristii nakojila. Málokdo měl asi to štěstí, že byl kojený v sakristii břevnovského kláštera!"