Macháček: Z puberty se dostanu

* Režisér Hřebejk vzkazuje, že prý vám mám říkat JUDr.

To proto, že hraju právníka. Konečně! Jednou se to stát muselo, když už jsem práva vystudoval.

* Budete alespoň advokátem chudých?

Můj advokát je ten typ, který se tváří, že chrání zákon. Ale jak už to tak bývá, nakonec to dopadne tak, že nad zákon chrání zájmy svých klientů, potažmo zájmy své.

* Kolik si účtuje?

Moc asi ne, protože jezdí týmž vozem jako já. Režisér mě vyzval, abych obsadil i své auto.

* Můžeme prozradit značku? Je to motor českého filmu?

Ne, je to severská značka, ale zmiňovat ji nebudu, stejně mi za to nezaplatí ani nedají nový model.

* Dobrá, tak prozraďte aspoň své filmové klienty.

To taky nemůžu, protože bych prozradil pointu.

* Zkusím to jinak: budete tím právníkem z hollywoodských justičních dramat, který hřímá před porotou a slavně vítězí?

Ne, bohužel nehřímám, vlastně hraju právníka z realitní kanceláře. Z čehož snadno odvodíte, že zájmy chudých rozhodně nehájím.

Jednou budu jako Sharon Stoneová

* Ani letos jste nechyběl na karlovarském festivalu, kde světové celebrity v čele se Sharon Stoneovou pronášely plamenná poselství o míru. Už jste si také nějaké připravil?

To, co předvedla Sharon Stoneová, se snad ani připravit nedá. Určitě to taky jednou udělám, pronesu řeč, která bude delší než celý slavnostní večer. Ale to si opravdu dobře připravím. Až mi bude tak devětasedmdesát.

* Čekáte, že dostanete cenu za mimořádný přínos čemukoliv?

Jistě, bez ceny by byl projev bezcenný.

* Počkejte, opravdu jste nikdy nevzkazoval nic světu?

Ale ano, v Rádiu Limonádový Joe jsme vysílali poselství docela běžně. Začalo to vždycky znělkou, fanfárami, pak dramatický hlas pronesl: Přichází chvíle pravdy. Po chvíli zase ohlásil: Odchází chvíle pravdy. A takhle jsme vyrobili pět šest poselství za jedno vysílání.

* Přece jen - praktičtější vzkazy jste neměli?

Ale ano. Třeba že vázané knihy jsou tvrdší než brožované. Nebo že zajíc není králík. My jsme nechtěli lidstvem otřást, chtěli jsme jen, aby se mu lépe žilo. Aby byl prostě mír. Jen jsme na to šli jinak než Sharon.

* Proto od té doby, co Rádio Limonádový Joe nevysílá, přibylo ve světě násilí?

Však se taky bojím, že jednou se budu muset vrátit k mikrofonu a vytahovat svět zpátky z bahna.

* Na festivalu jste slavil narozeniny - jste již dospělý, důstojný, zralý, pravý muž?

Dospělý zralý muž - dobrá otázka, děkuji. Ale je mi přesně o rok méně než Večerníčkovi, tudíž se ptám: Je už Večerníček dospělý zralý muž?

* A já vám odpovím otázkou: Jste už stejně jako Večerníček schopen převzít odpovědnost za mravní výchovu dětí?

Rozhodně! Dejte mi ještě rok a já vám slibuji, že pak už se z té puberty dostanu.

* Pubertou jste mi připomněl, jak skvěle jste nadaboval želváka v animovaném hitu Hledá se Nemo. Uděláte nám radost něčím podobným?

Budu se snažit vám nezpůsobit bolest, a pokud pocítíte radost, pak jste ji způsobili i vy mně. Ale žádná podobná nabídka zatím nepřichází...

* Myslíte nabídka hodná vaší velikosti?

Spíše mé maličkosti.

* Takže máte čas vyrazit se skupinou Mig 21 na turné?

Neříkal bych tomu přímo turné, hrajeme koncerty letního charakteru pod širým nebem, na zámcích i v podhradí.

* Vystoupí s vámi znovu Jiří Bartoška?

Má u nás kdykoliv dveře otevřené dokořán. Nicméně sám pan Bartoška si dobře uvědomuje, že to, co předvedl jako host na našem koncertu v pražské Lucerně, je již prakticky neopakovatelné.

* Zvládl by Bartoška vůbec to rockerské cestovní nepohodlí, věčně po hospodách, šatny plné fanynek?

Nepohodlí rozhodně ne, s tím ostatním by si rady věděl.

* Proč jste vlastně s Mig 21 nebyli pozváni na koncert Live 8? Předvedl jste přece, že světu máte co vzkázat.

Možná že naše poselství jsou takového charakteru, že jim organizátoři podobných akcí ještě tolik nerozumějí. Ale ono není divu, protože svým poselstvím někdy přesně nerozumíme ani my - což se dá ostatně chápat jako zásadní poselství.

* Jak byste na Live 8 vyložili chudým zemím třetího světa třeba svůj hit Snadné je žít?

Jednoduše: že život není peříčko. Jak říká Tomáš Hanák: Kdybych tak měl majzlík a kámen, to by se tesalo!

* Nebál byste se, že je takovou písní urazíte?

My jsme už na škole vždycky dělili lidi na normální a nástěnkáře. Na podporu dobré věci bych se nebál zazpívat cokoliv včetně písně, která by onu věc zesměšnila, pokud bych si byl jist, že by ji zároveň i podpořila.

* Od Horem pádem už jste odborníky považován za seriózního profesionálního herce. Je to příjemné, nebo svazující?

Vůbec ne, já to vítám. Jsem si vědom toho, že některé věci dojdou odborné veřejnosti později než veřejnosti neodborné, ale od toho ji máme.

* Neměl byste tedy předem hlásit, že se měníte v profesionála?

Nene, na to si musí odborná veřejnost přijít sama. Stejně jako ta neodborná, kterou ovšem nezatěžuje ta odbornost.

* Jakou proměnu chystáte příště? Ve filmového režiséra?

Tutlám si jedno téma, které bych případně psal a případně režíroval, jen bych v tom rozhodně nehrál. Ale nemám v tomto směru takové ambice, abych přestal dělat to, co dělám, což by při vlastním filmu bylo nevyhnutelné.

* Mimochodem, proč byste nerežíroval sám sebe?

Protože by to mohlo být pro první samostatný projekt smrtící.

* Slavíte narozeniny ve výroční den upálení Jana Husa. Tak mě napadá: jak to, že jste na rozdíl od Husa nebodoval v desítce soutěže Největší Čech?

Vlastně je to spravedlivé. Já bych pravděpodobně na rozdíl od Husa okamžitě odvolal, a pak bych samozřejmě zase odvolal své odvolání. Jsem přece Čech.