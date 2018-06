Macháček se vyhříval v Thajsku

V Thajsku nebyl Macháček poprvé a podle jeho nadšení ani naposledy. "Zaprvé bylo tam teplo, což tady není, to je jeden z důvodů," svěřil ve vysílání, proč ho právě Thajsko tak baví.

"Pak jsem si taky všiml, že plži, který tady známe takový zvrásněný, tam mají povrch úplně vypnutý, až hadovitě semišový, jaká tam je vlhkost. Mně to taky dělá dobře," jásal do éteru. "Dá se říct, že bych tam proto dokázal i žít."

S rozhlasovým vysíláním má sám z minula své bohaté zkušenosti, kdy ve svém pořadu v rádiu Limonádový Joe dokázal mnohdy značně vyvést z míry nic netušící lidi na druhé straně telefonu. Samozřejmě v živém vysílání. Dnes mu to prý ale ani nechybí. "Tak dvakrát do roka si řeknu, že bych si zavysílal, ale nijak zvlášť to nepostrádám," říká.



V nejbližší době Jirku čeká vánoční turné s jeho hudební partičkou Mig 21 a už se také chystá na nový film s režisérem Janem Hřebejkem, který si ho dokonce přijel do vysílání Expres rádia vyzvednout. "V lednu a únoru bychom s Honzou měli točit film, který má zatím pracovní název Nestyda," prozradil iDNES.cz.