Macháček kousal kolegyni do ňader a pak se omlouval

"Tyhle věci se hrají samy. Kolikrát, když se to musí podvacáté opakovat, tak už se potom omlouváte té kolegyni, že je to takhle. Ona říká: 'Ne, vždyť je to dobrý'... Ale to je na tom nejhezčí, že si kolegové vyjdou vstříc," řekl Macháček v rozhovoru pro Frekvenci 1.

Z filmu Muži v naději

Roli milenců z filmu Nestyda si herec zopakoval v Mužích v naději právě se slovensko-maďarskou herečkou Evou Vicou Kerekesovou.

"I když milování v houpacím křesle vypadá velmi přitažlivě, rozhodně to divákům nedoporučuji," řekl Macháček, který s režisérem Jiřím Vejdělkem spolupracoval také v úspěšné komedii Ženy v pokušení.

Kristina Dufková

Herec přiznal, že s jeho pořád rostoucí slávou a oblíbeností nemá problém ani jeho partnerka, animátorka Kristina Dufková. Sám si z toho spíš dělá legraci.

"Vždycky ráno vstanu a říkám: 'Cítíš, jak má popularita neustále stoupá?' A ona mi potom třeba neudělá kafíčko. Ne, u nás je to dobrý, moje žena vlastně taky pracuje v oboru a její popularita stoupá rychleji než ta moje," prohlásil se smíchem.

Macháček připustil, že jeho priority a nároky na herecké role se věkem mění. "Kdysi jsem zvažoval, že to porno by už měla být ta hranice, do který by člověk jít neměl. Ale jak je člověk starší a starší, tak ty hranice se posouvají. Vypadám dobře, říkám si, nesmím propást ten svůj zenit," dodal.

VIDEO: Režisér filmu Muži v naději J. Vejdělek předal čtenáři iDNES.cz rudá tanga

Film režiséra Jiřího Vejdělka Muži v naději má v kinech premiéru 24. srpna. V komedii, v níž hrají také Bolek Polívka, Petra Hřebíčková a Simona Stašová, mají své důležité místo i červené kalhotky, které vyhrál jeden z čtenářů iDNES.cz.