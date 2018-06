Macháček: Cítím se jako malý kluk

"Mám narozeniny. Osmatřicet," vysvětlil herec a zpěvák, který letošní léto tráví pracovně - se svojí kapelou Mig 21 natáčí novou desku nazvanou Pop pop pop.

* Jak se cítí Jiří Macháček, novopečený osmatřicátník?

Jako na procházce. Zvolňuji tempo, čím dál míň se za něčím honím, přemýšlím o důchodu a důchodových aktivitách, jako jsou golf a zasloužené vychutnání výsledků své práce z investic na různých světových burzách. Cítím se prostě jako malý kluk.

* Doufám, že máte vlastního makléře?

Jistěže, ale na jeho rady nespoléhám. Mám raději riziko a instinktivní rozhodnutí takže je pravděpodobné, že se od radostného investování brzy vrátím zpět k vydělávání.

* Najdete i na vydělávání něco radostného?

Jéje!



* Trochu mě zklamalo, že na rozdíl od filmu Horem pádem už zase mluvíte čistě. Proč si vlastně váš hrdina šlape na jazyk?

Autory napadlo, že bude mít zaječí pysk, ta postava potřebovala nějak ušpinit. A mechanismus, který udělala laborantka paní Helena Suchá, odlitek s drátkem připevněným na horních zubech, přinesl jakoby samovolně i vadu řeči. Jen jsem musel dávat pozor, aby mi bylo rozumět.

* Zkoušel jste s tím odlitkem třeba zpívat?

Ne, na koncert jsem s ním nešel. Ale zůstával mi v dršťkové polévce.

* Na pracovním promítání Horem pádem jste poznamenal, že se vás ten film dotkl i jako diváka. Proč?

A je to tady, toho jsem se bál. Musím si vybavit ten pocit z kina. Myslím, že Horem pádem promlouvá hodně emocemi, dialogy nešustí papírem, obraz má zvláštní atmosféru laděnou do žlutých tónů. A hlavně film vypráví o vztazích mezi lidmi, kteří nejsou nějak moc pozitivní, a mě baví, že Hřebejk se snaží mít je rád.

* Film ukazuje rasismus, nedůvěru k cizincům - nebál jste se, že vznikne moralita?

Popravdě: po prvním přečtení scénáře jsem z toho měl strach. Ale dlouho jsem doufal, že budu někdy točit s Hřebejkem, a tak jsem si řekl: Jdu do toho, Hřebejk je dostatečnou zárukou, že hloupý film nenatočí. A myslím, že se můj odhad potvrdil.

* Podle mě je vaše postava ústřední, navíc jako jediná prochází výraznou změnou.

Nevím, jestli je ústřední. Hlavní hrdina to má vždycky těžké, je na něj nalepený celý příběh, takže se moc vyvíjet nemůže. Aby prošel podstatnou charakterovou změnou, a přitom neslezl z plátna, to se opravdu stane málokdy.

* Nebojíte se, že i v případě Horem pádem se lidé budou smát, sotva se objevíte na plátně?

Doufám, že ne, snad je v té postavě dost materiálu na to, aby se nejen bavili, ale také dojali, aby byli na její osud zvědaví. Já jsem zase zvědavý, jak to diváci přijmou.

Jméno: Jiří Macháček

Povolání: herec a zpěvák

Přezdívka: Doktor Vinetú

Oblíbené jídlo: bramborová kaše Nejdelší cesta: do vlastních hlubin * S Davidem Ondříčkem jste psal scénář černé komedie Jedna ruka netleská. Neměl jste sklon mluvit teď i do textu Horem pádem?

Hřebejk s Petrem Jarchovským naopak od herců chtějí slyšet návrhy, vyhledávají je, dokonce vyžadují. Třeba na obraz, kdy se můj hrdina - fotbalový fanoušek má postarat sám o miminko, byl připraven sled scének s lahví a plenkami, ale pořád jsme si říkali: Uvidíme, jestli to neuděláme jinak. Až v den natáčení jsem požádal, jestli bych s tím dítětem nemohl hrát fotbal, a stalo se, plínky se zrušily. Takových posunů bylo víc.

* Jste ochoten kvůli novince Horem pádem stejně jako u Ondříčkova filmu jezdit po celé republice, klanět se, pózovat, besedovat?

Jsem. Když vidím, jak těžké je film natočit a sehnat na něj peníze, vážím si ho natolik, že pokládám za důležité pomáhat mu na cestě k divákům. A jestli mám to štěstí, že ve filmu můžu hrát, musím mu to vrátit přesto, že to bývá únavné.

* David Ondříček neví, proč věta "Film se bude promítat na plátno" z jeho úst prý nezabírá, kdežto z vašich lidi vždy rozesměje.

Vážně? Ale David nemusí být smutný, on to zase umí natočit.

* Už u filmu Jedna ruka netleská jsem se vás marně ptala, čím to, že vás diváci tak spolehlivě vítají smíchem. Už znáte odpověď?

Buď vím, jak to funguje, ale je to tajemství. Nebo to nevím, ale příště už na to určitě přijdu.

* Není vám s hudbou líp než s filmem? Je čistší, přímější, nemusí se vysvětlovat, po koncertu se nekonají besedy...

To jsou jiné kategorie téhož světa. Jedna věc jsou šachy, druhá hod kladivem, přitom obojí je sport. Muziku nevysvětluju, tu bych potřeboval pochopit, ale tím bych ji možná zkazil. Ani film nevysvětluju, kdybych měl všechno vysvětlovat, tak to nedělám.

* Film Horem pádem vyvolá asi debaty o rasismu. Jak jej vidíte vy?

Jarek Nohavica mi jednou řekl, že je rád, že se narodil jako bílý.A nepředpokládám, že je Jarek rasista, to mi nejde k sobě dohromady. Ale přitom vím, že je na světě spousta lidí schopných vyložit si tuhle Jarkovu větu jako rasistický akt. A tak to je.

* Neuráží vás coby zasvěcence, který byl snad už třikrát v ochozech na fotbale, že filmové partě fotbalových fanoušků včetně vaší postavy velí Jaroslav Dušek, jasný antisportovec?

Samozřejmě je to urážka. Dušek je nýmand, amatér neznalý věci, fotbal je pro něj španělská vesnice. Ano, je to sice bývalý oštěpař, ale jak už jsem řekl, něco jiného jsou šachy a něco jiného hod kladivem.

* Jste na něj tvrdý - dáte mu ještě šanci?

Šanci má vždycky. Koneckonců Dušek není tak docela nejhorší herec a svou absolutní fotbalovou nejapnost je do určité míry schopen zastřít svým - byť mizerným - hereckým talentem.

* Jak strávíte své osmatřicáté léto?

Budeme točit třetí album kapely Mig 21. Jmenuje se Pop pop pop, jak už z názvu vyplývá, jeho hlavním tématem je populární hudba.

* Určitě? Není Pop pop pop deska o třech pravoslavných kněžích?

Není, ale nemusí se to úplně vylučovat. Ostatně teď si říkám... ale ne, na to se musí jít jinudy. Zato mohu slíbit, že na desce bude kromě lehké taneční hudby i hokejový žalm. Zazní v něm třeba: Jaromíre! Proč jsi nedal branku, proč jsi trefil tyčku?!

* Můžete ještě zacitovat? Prosím!

Hasnou hvězdy, už víme své, na nájezdy prohráli jsme. Tolik víry, tolik lásky, tečou slzy halou Sazky...

* Nenahrajete vedle hokejové tryzny i fotbalový žalm za Euro 2004?

Nene, to je ještě příliš čerstvá rána! Věřím, že se zahojí, ale na každý pád jizva zůstane. Takových věcí, se kterými se člověk musí naučit žít, je víc. Ale jak říkám: Hlavně nespěchat.