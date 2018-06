Macek chce v létě vychovávat kočky

"Nejde o žádnou vzácnou rasu. Naše koťata vznikla náhodným křížením na zdejších dvorcích a jde o klasické kočky domácí. Zatím jsme pro ně nevymysleli jména. Možná je ale zdědí po svých předchůdkyních, které se jmenovaly Brunhilda a Krienhilda," prozradil Miroslav Macek.

Mackova houbová pochoutka Čerstvé houby nakrájíte na asi půlcentimetrové kousky a lehce je osmahnete na oleji. Takto upravené houby položíte na talířek a přelijete omáčkou podle své chuti. Jde o drobnou porci, která se spíš hodí jako předkrm. I když někdo tvrdí, že k houbám se nemá pít alkohol, doporučuji k tomuto předkrmu šampanské, nebo hodně vychlazené Veltlínské zelené s pozdního sběru.

Místopředseda ODS se přiznal, že pro kočky má velkou slabost i jeho manželka. Zároveň kategoricky odmítá tvrzení, že kočky jsou falešné. "Vůbec to není pravda. Například pes se svému pánovi dovede vlichocovat, ale kočka nikdy. Jsou to naprosto svobodná zvířata a ty naše také budou trávit většinu času venku. Neumím si představit, že bychom měli nějaké zvíře celý život zavřené doma nebo v kleci," řekl politik.Kromě výcviku domácích mazlíčků se Macek bude v létě věnovat zvelebování zahrady a jako vášnivý houbař se už těší, až vyrazí s košíkem do lesa. "Musím se pochlubit, že jsme už začátkem května měli obrovský úlovek. V naší zahradě nám začátkem května vyrostlo asi sto padesát nádherných smržů. Všechny jsme je poctivě sklidili a máme tak čerstvou zásobu sušených hub. Rozhodně o prázdninách vyrazíme na naše oblíbená místečka v okolí Zábřehu. Moje paní zná báječné recepty na jídla z hub," těší se Macek.