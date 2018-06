Robbie Williams bude mít macechu, je stejně stará jako on

"Robbie má ze mě takovou obrovskou radost. Melanie a já jsme spolu už více než dva roky, tak jsme si řekli, že se zasnoubíme," uvedl Pete Conway pro list The Sun poté, co se vrátil ze zásnub na Maltě.

Conway se už teď těší na vnučku. Robbieho manželka Ayda Fieldová má dceru porodit v září. Krom toho nastávajícího dědečka zaměstnávají plány na jeho svatbu.

"Až k tomu dojde, Robbie by mi mohl zazpívat, nebylo by to milé? Musíme se všichni sejít a naplánovat to. Uvidím Roba příští týden a budeme spolu trochu oslavovat," dodal Conway, který se se zpěvákovou matkou rozvedl, když Robbiemu byly tři roky.