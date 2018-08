Roli v seriálu Teorie velkého třesku jsem třikrát odmítl, říká Culkin

„Neřekli mi, jakou konkrétní postavu bych v seriálu hrál. Věděl jsem tehdy jen, že půjde o seriál o nerdech a holce, která s nimi žije. Děkuji, ale nemám zájem, řekl jsem na první nabídku. Zkusili to i podruhé a potřetí. To už mě dost přemlouval i můj manažer,“ vzpomíná Culkin.



Seriál měl premiéru v roce 2007 a příští rok by měl být zakončen poslední, v pořadí již dvanáctou řadou. Herci Jim Parsons (45), Johnny Galecki (43), Kaley Cuoco (32), Simon Helberg (37) a Kunal Nayyar (37) si počínaje osmou řadou seriálu za každý díl vydělali milion dolarů.

Ani přesto Culkin neúčasti v seriálovém hitu nelituje. „Mohl jsem si vydělat stovky milionů dolarů, ale zároveň bych teď mlátil hlavou o zeď,“ tvrdí bývalý partner herečky Mily Kunisové (34).

Rodiče herce se rozvedli poté, co natočil v roce 1994 film Sám doma a bohatý v roce 1994. Podle Culkina to byla jedna z nejlepších věcí, co se mu kdy stala, protože i díky tomu nakonec opustil celý filmový průmysl. Navíc si chtěl odpočinout. „Chtěl jsem si dát pauzu a říkal jsem si: Skončil jsem, doufám, že máte všichni své prachy, protože já vám už žádné nevydělám,“ uvedl.

V patnácti letech žaloval Culkin své rodiče kvůli špatnému zacházení s jeho příjmy. Šlo o sedmnáct milionů dolarů, které soud nakonec svěřil do rukou nezávislého účetního. Na konci 90. let pak Culkin prohlásil, že jeho otec byl panovačný člověk, který mu z vydělaných peněz nedával ani kapesné.



Culkin v současnosti chodí s modelkou asijského původu Brendou Songovou (29). Údajně spolu plánují i rodinu.