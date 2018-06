Otec mě duševně i fyzicky týral, prohlásil Macaulay Culkin

„Často říkal: Poslouchej, nebo tě praštím. Všechno, co se otec snažil v životě dokázat, jsem já zvládl, ještě než mi bylo 10 let,“ prohlásil Macaulay Culkin mimo jiné.

Jeho rodiče se rozvedli poté, co natočil film Sám doma a bohatý v roce 1994. Podle Culkina to byla jedna z nejlepších věcí, co se mu kdy stala, protože i díky tomu nakonec opustil celý filmový průmysl. Navíc si chtěl odpočinout. „Chtěl jsem si dát pauzu a říkal jsem si: Skončil jsem, doufám, že máte všichni své prachy, protože já vám už žádné nevydělám,“ uvedl.

Když herci bylo 15 let, žaloval své rodiče kvůli špatnému zacházení s jeho příjmy. Šlo o 17 milionů dolarů, které nakonec soud svěřil do rukou nezávislého účetního. Na konci 90. let pak Culkin prohlásil, že otec byl panovačný člověk, který mu z vydělaných peněz nedával ani kapesné.

Culkin byl blízkým přítelem zpěváka Michaela Jacksona a v novém rozhovoru promluvil i o svém přátelství s jeho dcerou Paris (19). Potvrdil, že je její kmotr a oba prý mají na pažích stejné tetování. „Mám k ní hodně blízko a budu se ji snažit chránit,“ dodal.

Herec mnohokrát změnil image a dostal se i do potíží se zákonem. Spekulovalo se o drogové závislosti a v roce 2004 byl v Oklahomě obviněn z držení omamných látek. Původně ho přitom policie zastavila kvůli překročení rychlosti. Pak u něj našli marihuanu, tablety Xanaxu a sedativa, používaná k léčbě úzkosti. Nakonec byl po zaplacení 4000 dolarů propuštěn. V show Larryho Kinga pak přiznal, že několik let pil alkohol a kouřil marihuanu. Zároveň ale tvrdil, že s tím „nikdy neměl problém“.