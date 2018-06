Už ho nepovažuji za syna, říká o Culkinovi jeho vlastní otec

Otec Macaulaye Culkina na tom není zdravotně dobře, ale ani to ho prý nepřiměje k tomu, aby se se synem setkal a usmířil se s ním.

V lednu 2014 měl Kit Culkin mrtvici a od té doby to s ním jde z kopce. Sám Macaulay se o otce nezajímá a nekontaktoval ho ani v době, kdy byl otec po mrtvici v nemocnici.

„Už ho nepovažuji za syna,“ sdělil Kit britskému serveru Daily Mail.

V současné době žije v Oregonu a podle dostupných informací se nestýká ani s dalšími dětmi. Má totiž ještě syna Shanea (39), syna Kierana (33), dceru Quinn (31), syna Christiana (28) a syna Roryho (25). Dcera Dakota (†30) zemřela v roce 2008 při autonehodě.

Po rozvodu s Macovou matkou v roce 1995 se Kit odstěhoval do Oregonu, kde už dvacet let žije s partnerkou Jeanette Krilowskou, která je mu po mrtvici velkou oporou. Musel se totiž znovu učit mluvit a psát.

„Nemohl jsem mluvit a neuměl jsem správně používat své ruce. Zotavování je těžké, ale dělám vše pro to, aby bylo zase všechno dobré. Jen potřebuji hodně odpočívat,“ sdělil dále v rozhovoru Kit.

Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

On a jeho partnerka jsou teď závislí hlavně na pomoci druhých. „Dříve měl auto, ale to teď řídit nemůže a jeho žena nemá řidičák. Lidé mu tak vozí nákupy,“ sdělil jeho soused, který tvrdí, že Kit teď chodí jen okolo domu a občas dojde až do kostela na mši.

„Mac asi nebude rád, až si přečte, co jsem řekl. Ale neměl by být moc překvapený, když o mě téměř celý život nejevil zájem,“ dodal Culkinův otec.

Macaulay Culkin vystupuje se svou kapelou na party ve Philadelphii: