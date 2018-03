O panictví jsem přišel v patnácti, bylo to teplé a lepkavé, prozradil Culkin

„Nebylo to hrubé ani divné. Ano, bylo to plánované. Bylo to teplé a lepkavé a já si říkal něco jako: ‚Chlape, to je divný. Dělám to vůbec dobře?‘,“ popsal Culkin své pocity při ztrátě panictví v rozhovoru pro vysílání Anny Farisové. S kým jeho „poprvé“ bylo, ale neprozradil.

Na otázku, co je nejlepší a nejhorší na partnerce, pak odpověděl: „Když řeknu, že je důležitý vzhled, budu vypadat jako povrchní. Ale lhal bych, kdybych řekl, že ne. Prostě i na vzhledu záleží. Ale moje současná přítelkyně je nejen krásná, ale i tak skvělá, že jsem pořád v šoku. Ona dělá spoustu skvělých věcí a já jsem za to moc rád. Na začátku jsem ani nevěděl, jak na to reagovat.“

Sice se v rozhovoru přímo nepřiznal, ale fotografové nedávno odhalili, že novou přítelkyní Culkina je Američanka Brenda Songová. „Je to Asiatka, takže teď můžu dělat vtipy na Asiaty, což je super,“ potvrdil spekulace se smíchem herec.

Pár se seznámil loni v Thajsku při natáčení režijního debutu Setha Greena s názvem Changeland. V minulosti byl Culkin čtyři roky ženatý s herečkou Rachel Minerovou. Rozvedli se v roce 2002. Pak devět let chodil s Milou Kunisovou, s níž se rozešel v roce 2011.